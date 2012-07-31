Geçen ay en fazla ihracat İran'a yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2012 Haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 594 milyon dolarla İran'a yapıldı.

Verilere göre, bu yılın haziran ayında, geçen yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 16,9 artarak 13 milyar 266 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 azalarak 20 milyar 441 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 10 milyar 255 milyon dolardan, 7 milyar 176 milyon dolara geriledi.

2011 Haziran ayında yüzde 52,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2012 Haziran'da yüzde 64,9'a yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 65 milyar 588 milyon dolardan 74 milyar 373 milyon dolara yükseldi.

En büyük ihracat kalemini 1 milyar 622 milyon dolarla ''kıymetli taşlar ve metaller'' oluşturdu.