Türkiye'nin hukuk devleti, yargı, şeffaflık, ifade özgürlüğü alanlarında geri gittiğinin itiraf edilmesi gerektiğini belirten AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı son raporda da bu duruma dikkat çekildiğini hatırlattı.

AB ve Türkiye ilişkileri ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hahn, "Bir aday ülkeye uyguladığımız Avrupa standartları diyebileceğimiz standardlara gelince, Türkiye'nin hukuk devleti, yargı, şeffaflık, ifade özgürlüğü alanlarında geri gittiğini itiraf etmeliyiz. Bu ilerleme raporumuzda açıkça belirtilmiştir" dedi. Hahn, "Yani gerçekten umut yok mu? Ama hala şöyle deniyor: 'Katılım müzakerelerini canlı tutalım, Türkiye'ye kapıyı kapatmayalım'" yorumu üzerine de şunları söyledi:

"Sanırım "kapıyı kapatmama" doğru tanım. Üye ülkeler arasında yapılan bir anlaşma nedeniyle, katılım öncesi finansmanın mevcut aşamaya uyarlanması için yeni bölümlerin açılmaması anlayışı var. Olduğumuz nokta burası. Öte yandan, Türkiye'nin büyük bir kısmının hâlâ Avrupa'ya yöneldiğini ve desteğimizi beklediğini aklımızda tutarsak, kapıları kapatmak akıllıca olmaz. Günün sonunda, Türkiye Avrupa'nın çok önemli bir komşusu ve hem iyi hem de normal komşuluk ilişkilerine sahip olmamız tavsiye edilir."