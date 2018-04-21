T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Türkiye'nin hukuk devleti, yargı, şeffaflık, ifade özgürlüğü alanlarında geri gittiğini itiraf etmeliyiz"

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn: Kapıları kapatmak akıllıca olmaz

21 Nisan 2018 18:20

Türkiye'nin hukuk devleti, yargı, şeffaflık, ifade özgürlüğü alanlarında geri gittiğinin itiraf edilmesi gerektiğini belirten AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı son raporda da bu duruma dikkat çekildiğini hatırlattı. 

AB ve Türkiye ilişkileri ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hahn, "Bir aday ülkeye uyguladığımız Avrupa standartları diyebileceğimiz standardlara gelince, Türkiye'nin hukuk devleti, yargı, şeffaflık, ifade özgürlüğü alanlarında geri gittiğini itiraf etmeliyiz. Bu ilerleme raporumuzda açıkça belirtilmiştir" dedi. Hahn, "Yani gerçekten umut yok mu? Ama hala şöyle deniyor: 'Katılım müzakerelerini canlı tutalım, Türkiye'ye kapıyı kapatmayalım'" yorumu üzerine de şunları söyledi: 

"Sanırım "kapıyı kapatmama" doğru tanım. Üye ülkeler arasında yapılan bir anlaşma nedeniyle, katılım öncesi finansmanın mevcut aşamaya uyarlanması için yeni bölümlerin açılmaması anlayışı var. Olduğumuz nokta burası. Öte yandan, Türkiye'nin büyük bir kısmının hâlâ Avrupa'ya yöneldiğini ve desteğimizi beklediğini aklımızda tutarsak, kapıları kapatmak akıllıca olmaz. Günün sonunda, Türkiye Avrupa'nın çok önemli bir komşusu ve hem iyi hem de normal komşuluk ilişkilerine sahip olmamız tavsiye edilir."

ETİKETLER

avrupa birliğitürkiyejohannes hahn

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24