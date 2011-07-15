-TÜRKİYE'NİN HUBUBAT İTHALATI ARTTI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Hububat ithalatı 2010'da 1 milyar 56 milyon dolar olan Türkiye, bu yılın 5 aylık döneminde 1 milyar 122 milyon dolarlık ithalatla geçen yılı geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yıl 185 milyar 544 milyon lira ithalat yapan Türkiye'nin, bu yılın 5 aylık döneminde ithalatı 98 milyar 16 milyon lira oldu. İthalat fasılları içinde geçen yıl yüzde 0,57 pay ile 27. sırada bulunan hububat ürünleri ithalatı, bu yılın 5 aylık döneminde 17. sıraya yükselirken, toplam ithalat içindeki payı da yüzde 1,25'e çıktı. Türkiye bu yıl ocak-mayıs döneminde 1 milyar 222 milyon dolar değerinde hububat ürünü ithal etti. Yılın 5 aylık döneminde hububattaki ithalat artışı yüzde 152 olarak gerçekleşti. Geçen yılın tamamında Türkiye'nin en fazla hububat ithal ettiği ülkelerin başında 387 milyon 745 bin dolar ile Rusya gelirken, Rusya bu yılın 5 aylık döneminde geçen yılki ihracatının yüzde 7,76'sına ulaşabildi. Bu dönemde Türkiye'nin Rusya'dan hububat ithalatı 30 milyon 93 bin dolar olarak gerçekleşti. Hububat ithalatında geçen yıl 195 milyon 874 bin dolar ile ikinci sırada yer alan ABD, bu yılın 5 aylık döneminde geçen yılki ihracatının oldukça üzerine çıkarak 362 milyon 730 bin lirayı buldu. Geçen yılın tamamında Türkiye'ye 46 milyon 514 bin dolar değerinde hububat ürünü ihraç eden Ukrayna ise bu yıl bu kalemde ihracat artışıyla dikkati çekiyor. Yılın 5 ayında Ukrayna'dan 201 milyon dolarlık hububat ithalatı gerçekleştirildi. -CANLI HAYVAN İTHALATI DA GEÇEN YILI GERİDE BIRAKTI- Türkiye ithalatında ocak-mayıs döneminde yüksek artışın görüldüğü bir başka fasıl da ''canlı hayvanlar'' oldu. 2010'un tamamında 333 milyon 80 bin dolarlık canlı hayvan ithal eden Türkiye, yılın sadece 5 ayında bu rakamı geride bırakarak 338 milyon 412 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi.