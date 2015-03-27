Türkiye'nin Hollanda maçındaki 11’i netleşiyor

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Hollanda ile Amsterdam'da karşılaşacak A Milli Takim'da ilk 11 şekillenmeye başladı. Futbol direktörü Fatih Terim, stoper ve sol kanat için henüz kararını vermedi.

Hollanda karşısında kaleyi Volkan Babacan koruyacak. Terim, defansın sağında Gökhan Gönül’e, solunda ise Caner Erkin'e şans verecek.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Savunmanın orta ikilisi için kadroda 3 aday bulunuyor. Hakan Balta, Ersan Gülüm ve Serdar Aziz, Terim'den görev bekleyen isimler. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Balta'nın takımla çalışması tecrübeli oyuncuyu öne çıkarıyor. Terim, Ersan Gülüm ve Serdar Aziz'den birini tercih edecek.

Orta saha kurgusu için iki plan üzerinde duran ay-yıldızlılarda Mehmet Topal'ın yeri garanti. Defansın önünde Hollanda ataklarını karşılama görevi Mehmet Topal'ın olacak. Oyun kurucu olarak ise Emre Belozoğlu ve Selçuk İnan en güçlü adaylar. Terim ayrıca genç Ozan Tufan'ı da zaman zaman taktik antrenmanlarda ilk 11'de denedi.

Hücumu 3 oyuncu ile desteklemeyi planlayan Terim; Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu ve Kazım Kazım ile ofansif bir anlayışı sahaya sürmek amacında. 3 oyuncunun da form grafikleri, A Milli Takım için olumlu etkenlerden biri. Ancak sol kanatta Çalhanoğlu'nu da deneyen Terim, bu durumda Kazım Kazım'ı ikinci yarı oyuna sokup orta sahayı kalabalık tutabilir.

Sağ arka adelesinde hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ise tamamen iyileşti. Takımla çalışan golcü futbolcu, Hollanda önünde ileri uçta görev yapacak.