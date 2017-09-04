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Spor

Türkiye'nin, Hırvatistan maçındaki muhtemel 11'i

Mücadele Eskişehir'de oynanacak

04 Eylül 2017 15:28

Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. maçında yarın sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Türkiye'nin muhtemel 11'i,

Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Viktor Kassai düdük çalacak. Kassai'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ve György Ring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adam Farkas olacak. 

Milli Takım'ın Hırvatistan maçı muhtemel 11'i

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazandıktan sonra Ukrayna'ya deplasmanda mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokmuştu.

Grupta yaptığı 7 maçın üçünü kazanan milliler, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, grupta 11 puanla 4. sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek, Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürmek istiyor.

Grupta oynadığı 7 maçta, 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alan Hırvatistan ise 16 puanla lider durumda bulunuyor.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın İzlanda-Ukrayna ve Kosova-Finlandiya karşılaşmaları oynanacak. 

Volkan, Şener, Ömer, Topal, Caner, Emre, Oğuzhan (Nuri Şahin), Tolga, Hakan, Arda, Burak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

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