'Türkiye'nin hayallerini suya düşüreceğiz'

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 10 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Belçika’da teknik direktör Dick Advocaat iddialı konuştu.



Hollandalı teknik adam Türkiye için büyük önem taşıyan 10 Ekim’deki maç için tüm imha planlarını hazırladıklarını belirterek, 'Türkiye ile oynayacağımız maç bizim için de büyük önem taşıyor. Türkiye maçı bizim için yükselişe geçiş, Türkiye için ise hayallerinin suya düştüğü maç olacaktır' şeklinde konuştu.



Türk futbolunun yükselişte olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, 'Son yıllarda Türk futbolunun yükselişte olduğunu biliyoruz. Fakat Belçika Türkiye’yi yenebilecek kapasitededir' ifadelerini kullandı.



Advocaat, Rusya’nın Zenit takımını çalıştırdığı sırada öğrencisi olan milli futbolcu Fatih Tekke’nin Türk milli takımı aday kadrosunda olmadığı hatırlatılması üzerine ise, 'Fatih Tekke’yi çok iyi tanıyorum. Onunla Rusya’da birlikte çalıştık. Aslında çok kabiliyetli birisi, futbol için yaratılmış. Daha azimli, çalışkan ve biraz da söylenenleri yerine getirmiş olursa daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Onun milli takımda olmaması bizim için bir avantajdır. O çok yetenekli ve akıllı bir futbolcu' diye konuştu.



Belçika Milli Takımı, İspanya'nın 24 puanla liderlik koltuğunda oturduğu 5. grupta 16 puanlı Bosna Hersek ve 12 puanlı Türkiye'nin ardından 7 puanla dördüncü sırada yer alıyor.