‘Türkiye’nin hamlesi savaş gerekçesi’

T24 - ABD'deki Yahudi sivil örgütleri başkanı Richard Stone, "Türkiye'nin, İsrail ve Rumların Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını engelleme girişiminde bulunmasının bir savaş hareketi sayılacağını ileri sürdü.



Stone, Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'nin, Rumların petrol arama çalışmalarına olan tepkileriyle ilgili sorular üzerine, ABD'nin konuyu dikkatle izlediğini belirtti.



Türkiye'nin bu konudaki tavırlarının endişe verici olduğunu öne süren Stone, "Türk savaş gemilerinin İsrail ve Kıbrıs'ın (Rum) sondaj çalışmalarını engellemesinin, gerginliğin çok çok artması anlamına geleceği" düşüncesini öne sürerek, "Umarım bunu yapmazlar. Bu bir savaş hareketi olur. Tehdit ettiklerini biliyorum. Umarım, ABD hükümeti böyle bir şeye izin vermeyeceğini açıkça belirtir" ifadesini kullandı.



Araştırmaları yürüten şirketin bir Amerikan şirketi olduğunu, platformunda Amerikan bayrağı dalgalandığını belirterek, bu şirkete karşı bir saldırının, Amerika'ya karşı bir saldırı sayılacağını savunan Stone, "(Başbakan Recep Tayyip) Erdoğan'ın, ne yapacağını tahmin etmek zor olmakla birlikte, böyle bir eylem yapacağını düşünemiyorum" ifadesini kaydetti





'Türkiye, İsrail için kayıp olmaz'



Stone, "Türkiye ile ilişkilerin bozulmasının İsrail için bir kayıp olup olmadığına" ilişkin bir soru üzerine de, Türkiye'nin, konuksever olmayan bir bölgede önemli bir müttefik olduğunu, ilişkilerin bozulmasının İsrail için bir kayıp olduğunu ancak, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını iddia etti.



İsrail'in müttefik reddetme lüksü bulunmadığını ancak, Türkiye'nin başka yol bırakmadığını iddia eden Stone, şöyle devam etti:



"Ayrılmak isteyen taraf vesile arar. Türkiye geçmişteki aynı ülke değil, geçmişte olan aynı müttefik değil. Erdoğan, Batı'dan uzaklaşarak, Doğu'ya doğru kendine göre bir yol izliyor. Ancak, ne Arap, ne de Pers (İranlı) olmadığının farkına varsa iyi olur."



Stone, İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilerle ilgili bir soruyu da, "İsrail ile Yunanistan arasındaki 'stratejik ittifak' geç kalmıştır. Daha önce yapılmış olması lazımdı" diye cevapladı.







