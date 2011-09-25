T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘Türkiye’nin hamlesi savaş gerekçesi’

ABD'deki Yahudi sivil örgütleri başkanı Richard Stone, "Türkiye'nin, İsrail ve Rumların Akdeniz'deki sondaj

25 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'deki Yahudi sivil örgütleri başkanı Richard Stone, "Türkiye'nin, İsrail ve Rumların Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını engelleme girişiminde bulunmasının bir savaş hareketi sayılacağını ileri sürdü.

Stone, Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'nin, Rumların petrol arama çalışmalarına olan tepkileriyle ilgili sorular üzerine, ABD'nin konuyu dikkatle izlediğini belirtti.

Türkiye'nin bu konudaki tavırlarının endişe verici olduğunu öne süren Stone, "Türk savaş gemilerinin İsrail ve Kıbrıs'ın (Rum) sondaj çalışmalarını engellemesinin, gerginliğin çok çok artması anlamına geleceği" düşüncesini öne sürerek, "Umarım bunu yapmazlar. Bu bir savaş hareketi olur. Tehdit ettiklerini biliyorum. Umarım, ABD hükümeti böyle bir şeye izin vermeyeceğini açıkça belirtir" ifadesini kullandı.

Araştırmaları yürüten şirketin bir Amerikan şirketi olduğunu,  platformunda Amerikan bayrağı dalgalandığını belirterek, bu şirkete karşı bir saldırının, Amerika'ya karşı bir saldırı sayılacağını savunan Stone, "(Başbakan Recep Tayyip) Erdoğan'ın, ne yapacağını tahmin etmek zor olmakla birlikte, böyle bir eylem yapacağını düşünemiyorum" ifadesini kaydetti


'Türkiye, İsrail için kayıp olmaz' 

Stone, "Türkiye ile ilişkilerin bozulmasının İsrail için bir kayıp olup olmadığına" ilişkin bir soru üzerine de, Türkiye'nin, konuksever olmayan bir bölgede önemli bir müttefik olduğunu, ilişkilerin bozulmasının İsrail için bir kayıp olduğunu ancak, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını iddia etti.

İsrail'in müttefik reddetme lüksü bulunmadığını ancak, Türkiye'nin başka yol bırakmadığını iddia eden Stone, şöyle devam etti:

"Ayrılmak isteyen taraf vesile arar. Türkiye geçmişteki aynı ülke değil,  geçmişte olan aynı müttefik değil. Erdoğan, Batı'dan uzaklaşarak, Doğu'ya doğru kendine göre bir yol izliyor. Ancak, ne Arap, ne de Pers (İranlı) olmadığının farkına varsa iyi olur."

Stone, İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilerle ilgili bir soruyu da,  "İsrail ile Yunanistan arasındaki 'stratejik ittifak' geç kalmıştır. Daha önce yapılmış olması lazımdı" diye cevapladı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24