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Türkiye’nin Halep’e yardım konvoyuna Suriye hükümetinden itiraz

33 araçlık konvoyun BM gözetimi altında Halep'e gönderileceği belirtilmişti

13 Eylül 2016 19:14

Suriye hükümeti, Türkiye’den gönderilen yardımlar başta olmak üzere, hükümetle ve BM ile koordinasyon sağlanmadan Halep’e insani yardım gönderilmesini kabul etmediğini açıkladı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın bir dışişleri kaynağına dayandırdığı haberde, “Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler ile koordine edilmeden Halep’e insani yardım girişini, özellikler de Türkiye rejiminin gönderdiği yardımı reddettiğini bildirir” denildi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, gıda, çocuk giysileri ve çocuklara yardım malzemeleri taşıyan yaklaşık 33 araçlık konvoyun Birleşmiş Milletler gözetimi altında Halep'e gönderileceğini belirtmişti. İnsani yardım taşıyan 20 TIR'ın, Halep'e gitmek üzere bu sabah Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığı açıklanmıştı.

 

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