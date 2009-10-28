Türkiye’nin hakkını verecek

Hükümetten gelen ‘Türkiye’ye hak ettiği kredi notu verilmiyor’ eleştirileri sonrasında ilk adım Fitch’ten geliyor.



Fitch Türkiye’nin kredi notunu pozitif izlemeye aldı. Yıl sonuna kadar Türkiye’nin notunda artış olabilecek. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin ulusal kredi notu hakkındaki değerlendirmenin yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve değerlendirmenin yüksek ihtimalle kredi notunda artırımla sonuçlanabileceği belirtildi.



Kriz karşısında dayanıklı



Fitch kararına gerekçe olarak Türkiye’nin global finansal kriz karşısında görece dayanıklılığını gösterdi. Fitch, Türkiye’nin “BB-” olan döviz cinsinden ve “BB” olan lira cinsinden uzun vadeli kredini notunu teyit etti. Hükümetten sürekli not artışı olması gerektiğine yönelik açıklamalar geliyordu.



Türkiye’nin risk primi



Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, konuya ilişkin olarak “Kredi notu ile borç rasyosu arasında kuvvetli bağ yok, tabii ki amacımız Türkiye’nin risk primini düşürmek. Doğru şeyler yaptığımız sürece kredi derecelendirme kurumları da er ya da geç Türkiye’nin hakkını teslim edecektir” açıklamasını yapmıştı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da benzer açıklamalarda bulunmuştu.