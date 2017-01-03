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Spor

"Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Datome, terörün dünyanın genel sorunu olduğunu söyledi

03 Ocak 2017 11:33

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, Reina'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruya, "Herkese Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Datome, Anadolu Efes'i 81-75 mağlup ettikleri maçın ardından, maça çok iyi başlamadıklarını ama oyun planına uyarak ve sonuna kadar savaşarak, karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

 

"Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel problemi"

 

Datome bir gazetecinin, "Gezmeyi çok seviyorsun. Yaşanan terör olaylarından sonra İstanbul'da aynı şekilde gezmeye devam edecek misin?" sorusuna, "Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim gezmek için çok zamanımız yok. Teröristlerin amacı da bu. Gezmemizi istemiyorlar. Ben zaman buldukça gezmeye devam edeceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Ben herkese Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

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