-TÜRKİYE'NİN GURURU BEŞİKTAŞ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde, mart ayında ilk 100 içinde Türk takımlarından sadece Beşiktaş yer aldı. 1 Nisan 2010-30 Mart 2011 tarihleri arasında kulüplerin oynadığı resmi maçlar baz alınarak yapılan değerlendirmede, daha önce 28. durumda yer alan Beşiktaş, son değerlendirmeye göre 183,5 puanla 24. sırada bulunurken, en iyi konumdaki Türk ekibi olmayı sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de özellikle ikinci yarıda çok başarılı bir grafik çizen ve lider durumda bulunan Fenerbahçe ise performansına rağmen sıralamada düşüş yaşadı. Bir önceki değerlendirmede 153. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, son duruma göre 91 puanla 176. sıraya düştü. Değerlendirmede Galatasaray 84,5 puanla 207, Trabzonspor 83 puanla 209, Bursaspor 77,5 puanla 242, Gaziantepspor 73 puanla 270, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 62,5 puanla 362. oldu. -INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasında İtalya'nın Inter takımı yine zirvedeki yerini korudu. Son aylarda zirvedeki yerini koruyan İtalyan temsilcisi 292 puanla ilk sırada bulunurken, ikincilikte 290 puanla İspanyol ekibi Barcelona yer aldı. Real Madrid ise 262 puanla 3. sırada bulunuyor. IFFHS ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ilk 10 sırayı oluşturan ekipler ve Türk takımlarının durumu şöyle: /* Sıra Kulüp Ülke Puan ------------------------------------------- 1 Inter İtalya 292 2 Barcelona İspanya 290 3 Real Madrid İspanya 264 4 Porto Portekiz 245 5 Internacional Brezilya 238 6 Manchester United İngiltere 237 7 Bayern Münih Almanya 236 8 Zenit Rusya 230 9 Estudiantes Arjantin 227 10 Villarreal İspanya 224 24 Beşiktaş Türkiye 183,5 176 Fenerbahçe Türkiye 91 207 Galatasaray Türkiye 84,5 209 Trabzonspor Türkiye 83 242 Bursaspor Türkiye 77,5 270 Gaziantepspor Türkiye 73 362 İBB Spor Türkiye 62,5 */