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Spor

TÜRKİYE'NİN GURURU BEŞİKTAŞ İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 16:50

-TÜRKİYE'NİN GURURU BEŞİKTAŞ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde, mart ayında ilk 100 içinde Türk takımlarından sadece Beşiktaş yer aldı.  1 Nisan 2010-30 Mart 2011 tarihleri arasında kulüplerin oynadığı resmi maçlar baz alınarak yapılan değerlendirmede, daha önce 28. durumda yer alan Beşiktaş, son değerlendirmeye göre 183,5 puanla 24. sırada bulunurken, en iyi konumdaki Türk ekibi olmayı sürdürdü.   Spor Toto Süper Lig'de özellikle ikinci yarıda çok başarılı bir grafik çizen ve lider durumda bulunan Fenerbahçe ise performansına rağmen sıralamada düşüş yaşadı. Bir önceki değerlendirmede 153. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, son duruma göre 91 puanla 176. sıraya düştü. Değerlendirmede Galatasaray 84,5 puanla 207, Trabzonspor 83 puanla 209, Bursaspor 77,5 puanla 242, Gaziantepspor 73 puanla 270, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 62,5 puanla 362. oldu.   -INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasında İtalya'nın Inter takımı yine zirvedeki yerini korudu. Son aylarda zirvedeki yerini koruyan İtalyan temsilcisi 292 puanla ilk sırada bulunurken, ikincilikte 290 puanla İspanyol ekibi Barcelona yer aldı. Real Madrid ise 262 puanla 3. sırada bulunuyor. IFFHS ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ilk 10 sırayı oluşturan ekipler ve Türk takımlarının durumu şöyle: /* Sıra   Kulüp               Ülke       Puan  ------------------------------------------- 1      Inter              İtalya      292 2      Barcelona          İspanya     290 3      Real Madrid        İspanya     264 4      Porto              Portekiz    245  5      Internacional      Brezilya    238  6      Manchester United  İngiltere   237 7      Bayern Münih       Almanya     236 8      Zenit              Rusya       230 9      Estudiantes        Arjantin    227 10     Villarreal         İspanya     224 24     Beşiktaş           Türkiye     183,5  176    Fenerbahçe         Türkiye      91  207    Galatasaray        Türkiye      84,5 209    Trabzonspor        Türkiye      83 242    Bursaspor          Türkiye      77,5 270    Gaziantepspor      Türkiye      73 362    İBB Spor           Türkiye      62,5 */

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