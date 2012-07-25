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Gündem

Türkiye'nin gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

25 Temmuz 2012 12:51

1- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da ''Güvenlik Zirvesi''ne katılacak.

- Erdoğan, Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve yeni seçilen Sayıştay üyelerini Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu sonrasına ilişkin analiz değerlendirmesi ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında SGK'da basın toplantısı düzenleyecek.

3- Suriye'deki gelişmeler
- Ülkedeki olaylar ve Halep'te çatışmalarda ölen muhaliflerin cenaze töreni, AA ekiplerince takip edilecek.

4- 30. Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, bayanlar futbol müsabakaları başlıyor.
- Gruplarda 6 maç yapılacak.

5- Türkiye (A) Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Basketbol Turu-2012 Turnuvası'ndaki ikinci maçını Ukrayna ile yapacak.

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