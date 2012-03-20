Türkiye'nin gündeminde bugün ne var?

1- Şehitlerimizi uğurluyoruz.

- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki helikopter kazasında şehit olan 12 asker için Mamak'taki 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

- Şehitlerden 5'inin cenazesi, Kocatepe Camisi'ndeki töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mamak ve Kocatepe Camisi'ndeki törenlere katılacak.

- Diğer şehitlerin cenazeleri Mamak'taki törenin ardından Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan memleketlerine gönderilecek.



2- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'de.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Borisov ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak. İki lider, ortak basın toplantısı yapacak.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi'ndeki ''3 Nesil Benderlioğlu'' resim sergisinin açılışına katılacak.



4- TBMM Genel Kurulu'nda, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürdürülecek.



5- UEFA Yönetim Kurulu toplantısı, Conrad Otel'de başlayacak.



6- Ziraat Türkiye Kupası 4. kademe maçlarından 2'si yapılacak.

- Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşacak, Bursaspor deplasmanda Bugsaşspor ile mücadele edecek.