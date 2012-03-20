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Türkiye'nin gündeminde bugün ne var?

Türkiye'nin gündemini oluşturacak gelişmelerin programı burada...

20 Mart 2012 11:59

1- Şehitlerimizi uğurluyoruz.
    - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki helikopter kazasında şehit olan 12 asker için Mamak'taki 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
    - Şehitlerden 5'inin cenazesi, Kocatepe Camisi'ndeki töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.
    - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mamak ve Kocatepe Camisi'ndeki törenlere katılacak.
    - Diğer şehitlerin cenazeleri Mamak'taki törenin ardından Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan memleketlerine gönderilecek.
   
    2- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'de.
    - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Borisov ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
    - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak. İki lider, ortak basın toplantısı yapacak.
   
    3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi'ndeki ''3 Nesil Benderlioğlu'' resim sergisinin açılışına katılacak.
   
    4- TBMM Genel Kurulu'nda, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
    - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürdürülecek.
   
    5- UEFA Yönetim Kurulu toplantısı, Conrad Otel'de başlayacak.
   
    6- Ziraat Türkiye Kupası 4. kademe maçlarından 2'si yapılacak.
    - Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşacak, Bursaspor deplasmanda Bugsaşspor ile mücadele edecek.

 

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