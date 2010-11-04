-TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ KAYGILANDIRDI WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - Yunanistan Milli Savunma Bakan Vekili Panos Beglitis'in, ''Türkiye'nin giderek güçlenmesinden kaygı duyduklarını'' ABD'ye bildireceği ileri sürüldü. AP'nin haberine göre, Washington'da bulunan Beglitis, bugün ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapıyor. Habere göre, Beglitis yaptığı bir açıklamada, Yunanistan Hükümetinin, Türkiye ile işbirliğinin derinleştirilmesine önem verdiğini belirtti, ancak aynı zamanda, Türkiye'nin ''yükselen gücünden'' kaygı duyduklarını da kaydetti. Belgitis, ''Amerikalı dostlarımızın durumu anlayıp anlamadıklarını merak ediyorum'' diye konuştu. Beglitis'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Yunanistan'ın, ''Türkiye'nin karasuları ve hava sahası ihlali'' olarak değerlendirdiği gelişmeleri de gündeme getireceği belirtildi. Panos Beglitis, ülkesinin İsrail ile ilişkileri derinleştirmek için de çaba gösterdiğini ifade etti. Beglitis'in Washington'daki programı, Amerikan Yahudi Komitesi üyeleriyle görüşmeleri de kapsıyor.