-Türkiye'nin gözü İstanbul'da, kulağı Almanya'da İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları yarın tamamlanıyor. Türkiye'nin, A Grubu'nda Almanya'nın ardından grup ikincisi olarak play-off oynayabilmek için yarın gözü İstanbul'da, kulağı ise Almanya'da olacak. Almanya yenilgisi ile grupta Belçika'nın 1 puan ardına düşerek, son maçlar öncesi üçüncü sıraya gerileyen Türk Milli Takımı, öncelikle kendi evinde Azerbaycan'ı yenip, daha sonra Belçika'nın Almanya deplasmanında puan kaybını bekleyecek. Her iki maç da aynı saatte, TSİ 20.00'de başlayacak. 14 puanlı Türkiye, Türk Telekom Arena'da ağırlayacağı iddiasız rakibi Azerbaycan önünde galip gelerek, Kazakistan galibiyetiyle ipleri kendi eline alan 15 puanlı Belçika'nın Almanya deplasmanında puan kaybını bekleyecek. Belçika, grupta 9'da 9 yapan Almanya'yı deplasmanda yenmesi durumunda, Türkiye'nin maçının sonucunu beklemeden play-off biletini alacak. Türkiye, Azerbaycan ile berabere kalır, Belçika da Almanya'ya yenilirse, her iki takımın da puanları eşitlenecek. Ancak, Türkiye, rakibine karşı ikili averajda üstün olduğu için (İlk maçta 3-2 yenip, ikinci maçta 1-1 berabere kaldı) yine play-off biletini alan taraf olacak. -Play-off takvimi- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grup maçları yarın tamamlanacak ve gözler play-off'a çevrilecek. Play-off eşleşmelerinin kura çekimi 13 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentinde TSİ 14.00'de yapılacak. Bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci hariç, 8 grup ikincisinin katılacağı ve finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı play-off'ta ilk maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de grup kuraları çekilecek. Dörder takımın 4 ayrı grupta mücadele edeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar 8 Haziran-1 Temmuz 2012'de oynanacak. -A Milliler 174 galibiyet 196 yenilgi gördü A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Azerbaycan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu 10. ve son maçıyla birlikte 486. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 256'sı resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 485 maçta 174 galibiyet, 115 beraberlik alırken, 196 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 628 gol atarken, kalesinde ise 727 gol gördü. Türkiye, son randevusunda, 7 Ekim Cuma günü Türk Telekom Arena'da karşılaştığı Almanya'ya 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3-1 yenilmişti. -7. randevu Türkiye ile Azerbaycan A milli takımları 7. kez birbirlerine rakip olacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan 3'ü resmi, 3'ü özel 6 maçta toplam 8 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü. İki takım arasında yapılan son maçı Azerbaycan Bakü'de 1-0 kazanarak, büyük bir sürprize imza atmıştı. -Arena'da 4. maç A Milli Futbol Takımı, yarınki Azerbaycan maçını oynayacağı Türk Telekom Arena'da 4. kez sahaya çıkacak. 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında Azerbaycan'ı ağırlayacak ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Arena'da yaptığı 3 maçtan 2'sini kazandı, 1'ini ise yitirdi. Milliler, özel maçta Estonya'yı 3-0 mağlup ederken, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan'ı 2-1 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. -Maç saat 20.00'de başlayacak Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Peter Rasmussen yönetecek. Rasmussen'in yardımcılıklarını Henrik Sonderby ve Niels Hoeg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lars Christoffersen. Türkiye'nin mücadele ettiği A Grubu'nda yarın ayrıca Almanya-Belçika ve Kazakistan-Avusturya maçları oynanacak. 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu puan durumu şöyle: /* Takımlar O G B M A Y P ------------------------------------------- 1-Almanya 9 9 0 0 31 6 27 2-Belçika 9 4 3 2 20 12 15 3-Türkiye 9 4 2 3 12 11 14 4-Avusturya 9 3 2 4 16 17 11 5-Azerbaycan 9 2 1 6 10 25 7 6-Kazakistan 9 1 0 8 6 24 3 */ -Kadın ve çocuklara ücretsiz bilet Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya milli maçından sonra yarın akşam oynanacak Türkiye-Azerbaycan maçı için de kadın ve 16 yaş altı çocuklara ücretsiz yer ayırdı. A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki son maçı olan Azerbaycan karşılaşması için kadın ve 16 yaş altı çocuklara doğu tribününden toplam 3 bin 270 bilet ayrıldı. Kadın ve 16 yaş altı çocuklar biletlerini dün olduğu gibi bugün saat 11.00-17.00 arası açık olacak Biletix gişesinden alabilecek. Gişe, Türk Telekom Arena metro çıkışında yer alacak. Biletix gişesi, kontenjan dahilinde ayrılan 3 bin 270 bilet tükendiğinde kapanacak.