-TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BU MAÇTA İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası yarın İstanbul'da dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, zirve yarışını önemli ölçüde etkileyecek maçta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek. Gezer'in yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Nihat Mızrak yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Özgür Yankaya. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçları öncesinde Trabzonspor 43 puanla lider, Fenerbahçe ise 36 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, büyük taraftar desteği altında oynayacağı maçta lig liderini yenerek, zirvede puan farkını 4'e indirmek istiyor. Hafta içinde Beşiktaş yenilgisiyle Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden, lig şampiyonluğuna 26 sezondur hasret kalan Trabzonspor ise deplasmandaki lig maçlarında 12 sezondur galip gelemediği Fenerbahçe'yi bu kez mağlup ederek, liderliğini sağlamlaştırma amacında. Bu arada, yarınki maç, 41'er golle ligin en çok gol atan iki takımının mücadelesine sahne olacak. Ayrıca, Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de yaptığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmezken, Trabzonspor ise deplasmanlardaki 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç mağlup olmadı.