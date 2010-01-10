Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor

T24- Milli Eğitim Bakanlığı'nın nüfus artış hızındaki gerileme ve bu durumun eğitime yansımalarına ilişkin çalışması oldukça çarpıcı. Bakan Çubukçu çıkan sonuçları anlattı: Okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı her yıl 80 bin azalıyor. 18 bin okul, öğrenci olmadığı için kapalı.





Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye'de nüfus artış hızının gerilemesinin, eğitim üzerindeki yansımalarını anlattı.Akşam gazetesinde yer alan habere göre, son 4 yılda okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı her sene yaklaşık 80 bin azalıyor. 18 bin okul, öğrencisizlikten kapalı. Bazı bölgelerde yeni okul talebi durma noktasına geldi. Marmara ve Ege'de nüfus dengesi genç nüfus aleyhine değişiyor. Nüfus artış hızı 6 yıllık bir sürede 4.8'den 2.2'ye geriledi. Adrese dayalı kayıt sisteminin ortaya koyduğu verilerle de yeni bir planlama da yapılıyor. Okul bölgeleri, derslik sayıları, sınıf mevcudu, okulların illere göre dağılımı yeniden düzenlenecek.



Başkbakan'a da sunuldu



Bakanlığın nüfus artış hızındaki gerileme ve bu durumun eğitime yönelik etkileri üzerine yaptığı çalışmanın sarsıcı sonuçları var. Bakanlığın bu saptamaları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu AKŞAM'a konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Okul inşaatları da duracak





Çubukçu nüfus artış hızının geriye döndüğünü belirterek, 'Son 4 yılda düzenli olarak bir yıl öncesine göre öğrenci sayısı 70-80 bin azalıyor. Göç veren bölgelerde 18 bin okul öğrencisizlik nedeniyle kapalı. Bu şekilde giderse okul kapatmak zorunda kalacağız. Okul inşaatları duracak. Örneğin bundan sonra Beşiktaş'ta okul yapmayacağız. Çünkü burada nüfus geriliyor. Bu ilçemizde sınıf başına 18 öğrenci düşüyor. Yaşlı nüfus daha yoğun.Okullarımızı yeni gelişen ilçelere yapacağız' dedi.





6 Senede 30 yıllık düşüş



Nimet Çubukçu nüfusun çok teknik bir konu olduğunu söyleyerek, 'Marmara ve Ege'de nüfus dengesi eksiye düşmeye başladı. Nüfus artışında Güneydoğu Anadolu birinci, Doğu Anadolu ikinci sırada. Nüfus artış hızı kısa sürede 4.8'den 2.2'ye geriledi. 6 yıl içinde bu noktaya geldik. 2'nin altı nüfusun geriye dönüşü demektir. Düşüş hızı Fransa, Almanya ve Yunanistan'ın 30 yılda yaşadığına denk geliyor' diye konuştu.





Erken evliliğe teşvik var



Bakan Çubukçu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Dünyadaki örneklerine baktığımızda nüfus artış hızı yüzde 2'nin altına düştüğünde trendi tersine çeviremez hale geliyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önlem almak zorundayız. Örneğin İsveç'te evlilik yaşı 20-22'lere kadar düştü. Devlet erken yaşta evliliği ve çocuk sahibi olmayı özendiren ciddi mali destek sağlıyor.'





Korkutan dengesizlik



Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre eğitim düzeyi düşük, dar gelirli kesimlerde nüfus artarken, gelir düzeyi yükseldikçe evlenme ve çocuk sahibi olma oranı da düşüyor. Bu sorun bölgesel dengesizliklerle birleşince boyut daha da büyüyor.





Hem kariyer hem çocuk



Dinamik bir nüfusun ülkeler arasındaki rekabeti çok etkileyeceğine vurgu yapan Bakan Nimet Çubukçu, 'Kadınların değişen sosyal konumları ve kariyer-konfor tercihleri de nüfusun azalma eğiliminde önemli bir etken' dedi. Çubukçu bazı illerde 'Neden buraya okul yapmıyorsunuz' tepkisiyle de karşılaştıklarını, cevap olarak 'Nüfusunuz azalıyor o yüzden yapmıyoruz' dediklerini belirtti.





Gülben Ergen model olmalı



Çubukçu, sanatçıların da toplumda önemli rol modeller olduklarına dikkat çekerek, geçmişte Fatma Girik, Ajda Pekkan gibi pek çok yıldızın ya hiç çocuk yapmadığını ya da tek çocuk sahibi olduğunu ifade etti. Bakan, şimdi Gülben Ergen gibi bir yandan çok çocuk yapıp aynı zamanda mesleğini de başarıyla sürdüren sanatçı modellerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.



Çubukçu, benzer şekilde Hollywood'da da birçok starın fazla sayıda çocuk yaparak topluma mesaj verdiğini ve bunun bu ülkelerde devlet politikası olarak destek gördüğünü söyledi. 'Sağlıklı nesiller yetişmesi için aileye çok ihtiyacımız var' diyen Çubukçu, çok kardeşliliğin, dayanışma, duygusal destek, paylaşım gibi olumlu sonuçlarını anlattı.





Şubatta öğretmen ataması yok



Nimet Çubukçu, şubat ayında öğretmen atamasının yapılmayacağını da sözlerine ekledi. Çubukçu yılda bir kez temmuz ayında atamaların tamamlanması konusunda Maliye Bakanlığı ile anlaştıklarını belirterek şu bilgileri verdi: 'Arada atama yapmayacağız. Böylece öğretmenlerin, eğitim yılı başlamadan yerleşmesi, bundan hem öğretmen ailesinin hem de öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi sağlanıyor. Ayrıca, özel okullarda çalışan öğretmenler, yıl ortasında atama yaptığımızda o okulları bırakıp yeni görevlerine geçiyor. Özel eğitimi de aksatmamış oluyoruz'.





Tony Blair'den 4 çocuklu mesaj



Bakan Çubukçu, Avrupa'da çocuğu teşvik etmek için özel politikalar uygulandığına dikkat çekerek çarpıcı bir örnek verdi: 'İngiltere'de başbakanlığı döneminde Tony Blair'in eşi dördüncü çocuğunu yaptı. Bunu aynı zamanda devlet politikasının bir parçası haline getirdiler. Blair mesaj vermek ve kamuoyunun dikkatini çekmek için babalık iznini kullanarak çocuğa baktı.' Milli Eğitim Bakanı Çubukçu dünyada artık nüfus planlamasının tarih olduğunu da söyledi.





100 Milyonu bulmuyoruz



Çalışmalara göre, Türkiye nüfusu 20-25 yıl daha artacak ancak hiçbir zaman 100 milyonu bulmayacak. 2050 yılında nüfusun 88 milyon 986 bin olması bekleniyor.



Yapılan bütün nüfus projeksiyonlarında Türkiye nüfusunun önümüzdeki 20-25 yıl artmaya devam edeceği ancak gerileme nedeniyle toplam nüfusun hiçbir zaman 100 milyona ulaşmayacağı öngörülüyor. Çünkü nüfus artış hızı düştüğü için bugünkü genç nüfus yaşlandıktan sonra 95-98 milyona ulaşacak. Türkiye nüfusu 2030'lu yıllardan itibaren gerilemeye başlayacak. TÜİK de bu öngörüyü doğrulayan bir rapor yayınlamıştı. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin nüfus artış hızı 2020'de yüzde 0,8'e, Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te yüzde 0,7'ye, 2030'da yüzde 0,5'e 2035'te yüzde 0,3'e gerileyecek.





2040'ta 88.5 milyon



2040 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusu yüzde 0,2'lik artış hızıyla 88 milyon 629 bin kişi olacak. 2046'da nüfus artış hızı hemen hemen sıfır seviyesine düşecek ve 89 milyon 165 kişi olacak. Türkiye nüfusu 2047'den itibaren ise gerileyecek. 2047 yılında nüfus artış hızı eksi yüzde 0,00052'ye düşecek ve ülke nüfusu 89 milyon 161 kişiye inecek. 2050 yılına gelindiğinde ise eksi yüzde 0,000958'lik nüfus artış hızıyla ülke nüfusu 88 milyon 986 bin kişiye gerileyecek.

