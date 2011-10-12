-Türkiye'nin futbolda muhtemel rakipleri belli oldu İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off aşamasında, Bosna-Hersek, Estonya ve Karadağ ile birlikte seri başı olamayan 4 takım arasında yer aldı. Millilerin yarınki kurada olası rakipleri Portekiz, Hırvatistan, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti olacak. Polonya'nın Krakow kentinde yarın TSİ 14.00'de yapılacak ve 8 grup ikincisinin katılacağı kura çekimi öncesi torbalar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kura çekiminde seri başı takımların bulunduğu 1. torbada Portekiz, Hırvatistan, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti yer alırken, 2. torba Bosna-Hersek, Türkiye, Estonya ve Karadağ'dan oluştu. Belirlenen bu torbalara göre millilerin play-off'taki olası rakipleri Portekiz, Hırvatistan, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti olacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak play-off maçlarının ilki 11-12 Kasım, rövanşları ise 15 Kasım Salı günü oynanacak. Bu arada, kura çekiminde Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin ve A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk bugün Polonya'ya gitti.