Türkiye'nin Finlandiya karşısında ilk 11'i belli oldu

Türkiye, bugün 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak. Grupta dördüncü sırada yer alan Türkiye, iddiasını artırmak için bu maçtan kayıpsız çıkmak zorunda.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

İlk 4 maçında 5 puanla dördüncü sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, bir puan ve averajla beşinci durumdaki Finlandiya karşısında 3 puanı hedefliyor.

Gruptaki diğer maçlarda TSİ 22.45'te Kosova-İzlanda, Hırvatistan-Ukrayna karşı karşıya gelecek. 4 hafta sonunda Hırvatistan 10 puanla lider. 2. Ukrayna’nın 8, 3. İzlanda’nın da 7 puanı var.

Grubunda ilk sırayı alan takım direkt Dünya Kupası’na gidecek. 2.’ler play-off oynamaya hak kazanacak.

Kapasitesi 33 bin kişi olan Antalya Stadı'ndaki karşılaşma için satışa sunulan biletlerin tamamı daha önce tükenmişti.

Türkiye’nin ilk 11’i

Volkan Babacan, İsmail, Ömer, Mehmet Topal, Gökhan, Selçuk, Arda, Olcay, Yunus, Volkan Şen, Cenk

Aday kadro

Türk Milli Takımı'nın Finlandiya maçı aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk İnan (Galatasaray), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Volkan Şen (Fenerbahçe), Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Güray Vural, Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Emre Mor (Borussia Dortmund), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Twente).

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile Gençlerbirliği'nden Serdar Gürler'i ilk kez aday kadroya çağırırken, Kayserisporlu Güray Vural'ı uzun süre sonra davet etti.

Türkiye, evinde Finlandiya'yı hiç yenemedi

Türkiye, Finlandiya ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları arasında 6'sı Finlandiya, 5'i Türkiye, 2'si de tarafsız sahada yapılan toplam 13 maçtan 6'sını Finlandiya, 4'ünü Türkiye kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin toplam 20 golüne, Finlandiya aynı sayıda golle yanıt verdi.

Türkiye ile Finlandiya ilk maçlarını 1924'te, son maçlarını ise 2012'de yaptı. İki ülke arasındaki son karşılaşma, 26 Mayıs 2012 tarihinde Avusturya'nın Salzburg kentinde oynandı. Özel karşılaşmayı Finlandiya 3-2 kazandı, Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz attı.

Diğer yandan milliler, Finlandiya ile evinde yaptığı 5 maçı da kazanamadı. Ay-yıldızlı ekip, Ankara, Antalya, Adana, Denizli ve İstanbul'da ağırladığı rakibiyle yaptığı 5 maçtan 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, galibiyet elde edemedi.