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Spor

Türkiye'nin Euro 2016 elemelerindeki rakipleri belli oldu

Türkiye Euro 2016 elemelerinde, Hollanda, Kazakistan, İzlanda, Letonya, ve Çek Cumhuriyeti ile aynı gruba düştü

23 Şubat 2014 16:23

A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2016 Eleme Grubu'nda karşılaşacağı rakipler belli oldu.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu kura çekimi, Fransa'nın Nice kentindeki Acropolis Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fransa, tarihte ilk kez 24 takımla düzenlenecek finallerde direkt olarak yer alacak. Fransa dışındaki 53 takım ise elemelerde 5 takımlı 1 grup ile 6 takımlı 8 grup olmak üzere toplam 9 gruba ayrıldı. Kuraya 3. torbadan katılan A Milli Futbol Takımı; Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Letonya ve Kazakistan A Grubu'nda mücadele edecek.

 

Gruplar

 

Gruplarını ilk iki sırada bitiren 18 takım ve en iyi grup üçüncüsü finallere yükselecek. Geri kalan 8 grup üçüncüsünün ikili olarak eşleşeceği play-off maçları sonunda 4 takım daha finallere katılacak.

A GRUBU: Hollanda, Kazakistan, İzlanda, Letonya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti

B GRUBU: Bosna Hersek, Andorra, Güney Kıbrıs, Galler, İsrail, Belçika

C GRUBU: İspanya, Makedonya, Lüksemburg, Belarus, Slovakya, Ukrayna

D GRUBU: Almanya, Gürcitan, Cebelitarık, İskoçya, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti

E GRUBU: İngiltere, San Marino, Litvanya, Estonya, Slovenya, İsviçre

F GRUBU: Yunanistan, Faroe Adaları, Kuzey İrlanda, Finlandiya, Romanya, Macaristan

G GRUBU: Rusya, Liechenstein, Moldova, Karadağ, Avusturya, İsveç

H GRUBU: İtalya, Malta, Azerbaycan, Bulgaristan, Norveç, Hırvatistan

I GRUBU: Portekiz, Arnavutluk, Ermenistan, Sırbistan, Danimarka

 

Maç tarihleri

 

1. Maçlar: 7-8-9 Eylül

2. Maçlar: 9-10-11 Ekim

3. Maçlar: 12-13-14 Ekim

4. Maçlar: 14-15-16 Kasım

5. Maçlar: 27-28-29 Mart 2015

6. Maçlar: 12-13-14 Haziran 2015

7. Maçlar: 3-4-5 Eylül 2015

8. Maçlar: 6-7-8 Eylül 2015

9. Maçlar: 8-9-10 Ekim 2015

10. Maçlar: 11-12-13 Ekim 2015

Play-Off 1. Maçlar: 12-13-14 Kasım 2015

Play-Off 2. Maçlar: 15-16-17 Kasım 2015

 

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