Türkiye'nin Euro 2012 mücadelesi mucizelere kaldı

T24 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında Türkiye, Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu ve finallere katılma ümitlerini mucizelere bıraktı. Rövanş maçı ise 15 Kasım Salı günü oynanacak.





2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off turunda Türkiye, sahasında konuk ettiği Hırvatistan karşısında maç boyunca hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 3-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlıların finallere kalması mucizelere kaldı.



Hırvatlara, Ay-yıldızlar karşısında galibiyeti getiren goller, Olic, Mandzukic ve Corluka'dan geldi. Bu maçın rövanşı ise 15 Kasım Salı günü Hırvatistan'da oynanacak.



Bu maçta sarı kart gören Arda Turan, Sabri Sarığlu, Emre Belöoğlu ve Hakan Balta, ceza duruma düştü ve rövanş maçında sahadaki yerini alamayacak.

2008'in ardından Hırvatlarla yeniden



2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğün ardından bir sonraki macera için tam 6 sene bekledik. Arada geçip giden 1 Avrupa Şampiyonası ve en önemlisi de Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası. Hem Türk halkının, hem de Almanya'da yaşayan binlerce gurbetçinin yıkılan hayalleri...



Daha sonra katılmayı başardığımız 2008 Avrupa Şampiyonası ve yine elde tarihi bir başarı. Tüm dünyanın konuştuğu muhteşem geri dönüşlerin ve son saniye gollerinin sahibi Ay-yıldızlılar... Yarı finalde sona eren maceramızla beraber, ne kadar başarılı bir şampiyona takımı olduğumuzun ispatı.



Elemeleri geçtiğimiz turnuvalardaki göz kamaştırıcı başarımızın tesellisi ile 2010'da evimizde izlediğimiz bir Dünya Kupası'nı daha geride bıraktık. İlk kez kupayı müzesine götüren İspanya'nın etkileyici futbolu, bize sadece anlık heyecanlar yaşatmaktan öteye gidemedi.



Artık tahammülümüz kalmamıştı ve bir sonraki şampiyona olan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmamız şart olmuştu.



İşte böyle başladı bizim 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maceramız. Grupta Almanya, Belçika ve Avusturya üçlüsü içinden hedeflediğimiz grup birinciliği. Azerbaycan ve Kazakistan ise tabiri caizse 'çerez' takımlar olarak gözüküyordu.



Grup lideri olarak belirlediğimiz ilk hedefimiz, açıkcası çok gerçekçi olmadı. Henüz ilk maçlarda gruba ağırlığını koyan Almanya, elemelerin sonunda 10'da 10 ile 30 puan yaparken, biz 17 puanla 'en kötü grup ikincisi' olduk ve play-off oynamaya hak kazandık.



Play-off kuraları çekilirken, bu defa seri başı olmadığımızı ve dişli bir rakibimiz olacağını biliyorduk. Ancak seri başı olduğumuzda da yaşadığımız 'çek bir Letonya' kabusu, biraz olsun tesellimiz oluyordu. Ancak bir 'intikam' eşleşmesine düşeceğimizi de herhalde kimse beklemiyordu.



2008'de çeyrek finalde karşılaştığımız Hırvatlar, yarı finalde olduklarını düşünürken, uzatmaların uzatmasında sahneye Semih Şentürk çıkmış ve maçı penaltılara taşımıştı. Penaltılar atılırken bile yıkıldıkları her hallerinden belli olan Hırvat futbolcular oradan evlerine dönerken, biz yarı finalin yolunu tutmuştuk.



Bu hafta boyunca Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Biliç, "Benim sözlüğümde intikam kelimesi yok" dese de, biliyoruz ki bu turu geçen taraf onlar olursa, Hırvat medyasını buna benzer manşetler süsleyecek. Böyle bir atmosferde başladı Türkiye-Hırvatistan maçı...

İlk yarıda sahanın tek hakimi Hırvatistan



Ancak maç adeta kabus gibi başladı. Henüz 2'inci dakikada sağ kanatta Gökhan Gönül'ü çalımlayan Corluka, içeri sert bir şekilde yerden ortaladı. Volkan'dan seken top, Olic'in önünde kaldı. Bayern Münih'in tecrübeli golcüsü, topu boş kaleye göndermekten zorlanmadı ve coşkulu Türk Telekom Arena tribünleri bu golle adeta buz kesti.



Bu golün şokunu üzerinden atamayan ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın temposunu tatlı-sert bir oyunla kırmaya çalıştı. Hakem Felix Brych'in de buna müsade etmesiyle Milli Takım, dakikalar ilerledikçe Hırvatları sahasına hapsetti. Burak ve Arda'nın istekleri oyunu ile Hırvat kalesinde tehlikeler de yaratan Türkiye, kalesinde de kontra ataklar yaşadı.



Oyunda dengeyi kurmaya başladığımız dakikalarda ise kalemizde ikinci golü gördük. 32'inci dakikada ay-yıldızlıların ceza sahasında oluşan ceza sahasında Modric'in vuruşu defanstan döndü. Dönen topu sağ tarafta kontrol eden Vida'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Mandzukic, Gökhan Gönül'ün üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi.



İnanılmaz bireysel hatalar yapan Milli Takım, 45 dakika boyunca sahada hiçbir varlık gösteremedi ve devre, Hırvatların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da Hırvatistan golle başladı



İlk yarıda sahanın en kötü isimlerinden birisi olan Gökhan Gönül'ün yerine oyuna Gökhan Töre girdi. Bu değişiklik ile biraz canlanması beklenen Türkiye, istediği havayı bu değişiklikle de bulamadı.



Maçın ilk yarısında tel tel dökülen Milliler, ikinci yarıya da şok bir golle başladı. 52'inci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Srna topun başına geçti. Onun ortasına ön direkte bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Vedran Corluka, Hırvatistan'ı 3-0 öne geçirdi.



45 dakikada net bir gol pozisyonu üretemeyen ay-yıldızlılar, ikinci yarıda oyundan tamamen düştü. Üçüncü golü de kalesinde gören Türkiye, adeta havlu attı. Organize olarak bir türlü hücum yapamayan Milli Takımımız, yüksek toplarla aşmaya çalıştığı Hırvatistan savunmasını zorlayamadı. Gol umudumuz Burak Yılmaz ise sert savunmanın arasında adeta kayboldu.



Duran toplarla etkili olan Hırvatistan ise Srna'nın etkili ortalarıyla Türkiye kalesinde 4'üncü golü aradı.



Son dakikalara girildikçe taraftarın ve oyuncuların da bozulan morali, bazı gerginliklere sebep oldu. Volkan Demirel ve tribünler arasında yaşanan tatsız gerginlik, kabus gibi gecede moralleri daha da bozdu.



Kalan dakikalarda iki takım da pozisyon bulamadı ve karşılaşma Hırvatistan'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Türkiye: 0 - Hırvatistan: 3

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Felix Brych xx, Thorsten Schiffner xx, Mark Borsch xx (Almanya)

Türkiye: Volkan Demirel x, Gökhan Gönül x (Dk. 46 Gökhan Töre x), Giray Kaçar x, Egemen Korkmaz x, Hakan Balta x, Hamit Altıntop x, Sabri Sarıoğlu x, Selçuk İnan x (Dk. 69 Mehmet Topal x), Emre Belözoğlu x, Arda Turan x, Burak Yılmaz x (Dk. 81 Umut Bulut x)

Hırvatistan: Pletikosa xx, Corluka xxx, Schildenfeld xx, Simunic xx, Vida xxx, Srna xxx, Dujmovic xx, Rakitic xx (Dk. 83 Pranjic x), Modric xxx, Olic xxx (Dk. 85 Jelavic x), Mandzukic xxx (Dk. 90 Eduardo ?)

Goller: Dk. 2 Olic, Dk. 32 Mandzukic, Dk. 51 Corluka (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 34 Corluka, Dk. 41 Dujmovic, Dk. 70 Olic (Hırvatistan), Dk. 64 Hakan Balta, Dk. 66 Emre Belözoğlu, Dk. 71 Sabri Sarıoğlu, Dk. 87 Arda (Türkiye)