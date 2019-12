-TÜRKİYE'NİN ETLERİ İRLANDA'DAN GELECEK DUBLİN (A.A) - 08.01.2011 - Irish Times gazetesi, İrlanda'dan Türkiye'ye et ihracatı konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi. Haberde, İrlanda Tarım Bakanlığının Türk makamlarıyla sertifikasyon üzerinde anlaştığı ve hayvanların yaş sınırı gibi belirli koşullar gözetilerek Türkiye'ye et ihracatı yapılabileceği belirtildi. Tarım Bakanı Brendan Smith'in, Türkiye'nin büyük nüfusuyla, İrlanda et endüstrisi için potansiyel taşıdığını söylediği kaydedildi. Haber, İrlanda Çiftçiler Birliği (IFA) tarafından da memnuniyetle karşılandı. IFA Başkanı John Byran, Türkiye'nin Avrupa çapındaki et piyasası üzerinde önemli etkileri olduğuna işaret etti. Sertifikasyon anlaşmazlığı nedeniyle İrlanda'dan Türkiye'ye et ihracatı yapılamıyordu.