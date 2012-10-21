Türkiye'nin en zengini Koç ailesi

Economist dergisinin araştırmasına göre Koç ailesi Türkiye'nin en zengini oldu. Borsa verilerindeki oranın ise bu yıl yüzde 25 arttığı gözlemlendi.

En zengin Türk ve ailesinin servetlerinin toplam değeri baz alındığında, en yüksek tahmini hesap olarak ortaya çıkan sonuç 70 milyar dolar. Söz konusu bu rakamın Meksika’da telekom işi ile uğraşan Juan Carlos Slim ve ailesinin servetine eşit olduğu belirtiliyor.

Ekonomist dergisi "En Zengin 100 Türk" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Ülker 3 sıra birden yükseldi



"En Zengin 100 Türk" araştırmasında bu yıl önceki yıllardan farksız olarak yine Koç Ailesi 7-8 milyar dolar arası olduğu tahmin edilen kişisel serveti ile ilk sırada yerini aldı.

Koç ailesini yaklaşık 6-7 milyar dolarlık kişisel servetleri olduğu tahmin edilen Şahenk ve Ülker aileleri izledi. Ülker ailesi geçen sene 6.sırada yer alırken, bu yıl 3. sıraya yükseldi.

Servetleri 3’e bölünmüş Sabancı Ailesi’nin bireyleri ise ikinci 3’te kendilerine yer buldu.

"En zengin 100" listesi kapsamında bu yıl oran 9 aileye çıktı. Listeden öne çıkan aileler arasında özellikle Tatlıcı Ailesi, Yalçın Ailesi ve Soyak Ailesi gösteriliyor.

2009-2011 yılları arasında lüks dünyada seyahat yüzde 40.8, lüks eğlence yüzde 33.6 ve lüks yeme-içme sektörü yüzde 26.5 büyürken, Türk zenginlerinin vazgeçilmez parçası olarak yatlar gösteriliyor.

En çok tercih edilen tekne boyu ise yaklaşık 20 metre ile 30 metre arasında balıkçı tipi tekneler olduğu belirtildi.