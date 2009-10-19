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Ekonomi

Türkiye’nin en zengin aileleri

Global kriz, Türkiye’nin en zengin 100 kişi ve ailesini de etkileyerek, servetlerinin yüzde 20’sini eritti.

19 Ekim 2009 03:00

Global kriz, Türkiye’nin en zengin 100 kişi ve ailesini de etkileyerek, servetlerinin yüzde 20’sini eritti.

Ekonomist dergisinin araştırmasında bu yıl da 6 milyar doların üzerindeki servetleri ile Koç ve Sabancı ailesi ilk sıraları aldı.

Şahenk ailesi, iki basamak çıkıp 3. sıraya yerleşirken, Ülker ailesi 4’üncü oldu. Türkiye’deki ‘varlıklılar’ın sayısı da yüzde 30 geriledi. Bankacılar ve araştırma uzmanlarına göre, Türkiye’nin zenginleri de tüm dünya zenginlerinin yaşadığı gibi servetlerinin bir bölümünü kaybetti. Fakat bu ‘En Zengin 100’deki sıralamanın zirvesinde değişiklik yaratmadı. İşte Türkiye’nin en zengin 10 ailesi:


1. Koç ailesi (6 milyar dolar üzeri)
2. Sabancı ailesi (6 milyar dolar üzeri)
3- Şahenk ailesi (5-6 milyar dolar)
4- Ülker ailesi (5-6 milyar dolar)
5- Doğan ailesi (4-5 milyar dolar)
6- Tara ailesi (4-5 milyar dolar)
7- Eczacıbaşı ailesi (3-4 milyar dolar)
8- Yazıcı ailesi (3-4 milyar dolar)
9- Dinçkök ailesi (3-4 milyar dolar)
10- Özilhan ailesi (3-4 milyar dolar)

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