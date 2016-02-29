Türkiye'nin en zengin 100 ismi açıklandı; Murat Ülker, 2.9 milyar dolarlık servetiyle zirveye oturdu

Ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin 100 ismini açıkladı. Geçen yıl 4.4 milyar dolar serveti bulunan Murat Ülker, bu yıl ise 2.9 milyar dolarlık serveti ile ilk sırada yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Murat Ülker'i 2,6 milyar dolar ile Hüsnü Özyeğin, 2,4 milyar dolar ile Ferit Şahenk, 2,2 milyar dolar ile Semahat Arsel takip etti. İlk 3'te yer alan isimlerin toplam servetinde 1.8 milyar dolarlık erime yaşandı.

Beşinciliği ise 2 milyar dolar servet ile Erman Ilıcak, Mustafa Küçük, Rahmi Koç ve Şarık Tara paylaştı.

Ortalama servet geçen yıla göre azalarak 863 milyon dolardan 821 milyon dolara indi. Toplam 114 kişinin bulunduğu listede 21 kadın zengin yer alıyor. Forbes Türkiye listesinde yer alan 31 kişi yarın açıklanacak "dünyanın en zenginleri" listesinde de bulunuyor.



İlk 100'e 18 yeni isim girerken geçen yıl 8 olan milyarder kadın sayısı bu yıl 5'e geriledi.

Karamehmet 66. sıraya geriledi



Geçen yıl 1 milyar 150 milyon dolarlık servetiyle 26'ncı sırada bulunan Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet, bu yıl 66'ıncı sıraya geriledi.



İlk 100'deki 114 kişinin servetlerinin toplamı 94.7 milyar dolara indi. Bu rakam geçen yıl 100.4 milyar dolar seviyesindeydi.

İlk kez milyarder olanlar





Listede "milyarderler" ligine bu yıl yeni isimler katıldı. Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın, LC Waikiki'nin sahibi Mustafa Küçük ve Taha Holding'in patronu Şefik Yılmaz Dizdar bu yıl "milyarderler kulübüne" katılan isimler oldu.

Listedeki isimlerin 58'i turizm, 43'ü finans, 39'u perakende sektöründe faaliyet gösteriyor.

En zengin aile Koç ailesi





En zengin aile, 8.74 milyar dolarlık serveti ile Koç Ailesi oldu. İkinci sırada 6.2 milyar dolarla Sabancı Ailesi yer alıyor. Üçüncü sırada Şahenk Ailesi var. Şahenk Ailesi'nin serveti 4.9 milyar dolar. Ülker Ailesi'nin 4.77 milyar dolar, Arkas Ailesi'nin ise 3.1 milyar dolar serveti bulunuyor.