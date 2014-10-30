Haftalık Ekonomist Dergisi, Türkiye’nin en Zengin 100 Ailesi Araştırmasına göre, Koç Ailesi 8 milyar doların üzerinde servetle zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada 7-8 milyar dolarlık servet ile Şahenk Ailesi yer alırken, 3, 4 ve 5. sıralarda 6-7 milyar dolarlık servetleriyle Şevket Sabancı ve ailesi, Erol Sabancı ve ailesi ile Türkan Sabancı ve ailesi bulunuyor. Tara Ailesi de 6-7 milyar dolarlık servetle 6. oldu.

Kurlar ve 17 Aralık etkiledi

Ekonomist’in yorumuna göre, en zengin 100 ailenin serveti hem kurların yaklaşık yüzde 17 yükselmesinden hem de 17 Aralık 2013’te başlayan ve iki büyük seçimin tamamlanmasına kadar devam eden süreçten olumsuz etkilendi.

Listeye girenler, çıkanlar

Ata Grubu’nun patronu Ertuğrul Kurdoğlu ve Enboy Tekstil’in sahibi Erol Rodrik vefat ettikleri için doğal olarak listede yer alamadı. İpek Ailesi, hem altın fiyatlarının düşmesi nedeniyle hem de siyasi gerilimin etkisiyle listede aşağılara düştü. Bu ailenin borsadaki şirketlerinin değeri 2.5 milyar dolardan 1.1 milyar dolara kadar geriledi. Enerji ve gayrimenkulde öne çıkan Eren, Özdilek, Erman Ilıcak, Tosyalı gibi aileler ise listede üst sıralara çıktı. Geçen yıl listede yer alan Ahmet Keleşoğlu, Selim Uyar, ve Gürel Ailesi ise bu yıl listeye giremedi. Bu yıl listeye yeni girenler ise Kazım Türker, Bayraktar Ailesi ve Yasa Holding oldu.

Zenginliğin kaynağı

Listedeki ailelerin bir bölümü köklü aileler ve 3-4 kuşaktır büyüyen servetlerin sahibi durumunda. Listenin zirvesindenik Koç Ailesi de bu ailelerden biri. İkinci sıradaki ‘Sabancı’lar da aynı şekilde. Ancak Sabancı Ailesi’nin serveti üçüncü kuşakt abölünmüş durumda. Şahenk, Tara, Yazıcı, Özilhan, Eczacıbaşı, Ülker aileleri de köklü aileler olarak listede yer alıyor. En Zengin 100 Aİlenin servetleri; borsadaki şirketleri, gayrimenkulleri ve yaptıkları önemli satın almalardan ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Ekonomist’in Anadolu 500 ve Capital Dergisi’nin Capital 500 araştırmaları da En Zengin 100 Aile Araştırmasına kaynaklık etti.

11 yılda neler oldu?

En zengin 100 aile araştırması bu yıl 11’inci kez yapıldı. Koç Ailesi 11 yıldır bu listenin zirvesinde yer alırken, bu ailenin Tüpraş ve Yapı Kredi gibi büyük alımları yerini sağlamlaştırdı. 2010 yılına kadar Sabancı Ailesi tek çatı altında değerlendirilirken bu tarihten sonra ailedeki bölünmeler nedeniyle kardeşlerin servetlerin ayrı değerlendirilmesine karar verildi. Böyle olunca da Şahenk Ailesi ikinci sıraya yerleşti. Genel verilere göre halen Türkiye’de 79 bin dolar milyoneri bulunuyor.