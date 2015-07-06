Türkiye’nin en yenilikçi üniversitesi Sabancı Üniversitesi seçildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin 2015 yılında en girişimci ve yenilikçi üniversitesinin, 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi olduğunu bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en girişimci ve en yenilikçi ilk 50 üniversitesinin sıralandığı, 2015 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini açıkladı.

Bu yılın birincisinin 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi olduğunu aktaran Işık, ikinci sırada 85,96 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğunu ifade etti.