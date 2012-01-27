Türkiye'nin en uzun köprüsü Çanakkale'ye

T24 - Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Lapseki-Gelibolu arasında yapılması planlanan boğaz köprüsü, 3 bin 623 metreyle Türkiye’nin en uzun köprüsü olacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2023 hedefleri arasında yer alan Çanakkale-Tekirdağ-Kınalı Ayrımı Balıkesir Otoyol Projesi kapsamında yapılacak asma köprü, 3 gidiş 3 geliş şeklinde olacak ve depreme dayanıklı, fay hatlarından etkilenmeyen teknik donanımlarla yapılacak.



Karayolları Genel Müdür Yardımcısı İhsan Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılı hedefleri arasında yer alan asma köprünün İstanbul’a yapılacak 3. köprüden sonraki en önemli proje olduğunu söyledi.



Bir süre önce yapılan proje ihalesini alan Tekfen firması tarafından proje çizimlerinin yapıldığını aktaran Akbıyık, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2013 yılında ihalesinin yapılarak, projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların yoğunlaşacağını bildirdi.

"İstanbul Boğazı geçişine alternatif olacak"



"Bu proje, Avrupa ve Trakya üzerinden Ege ve İç Anadolu’nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak" diyen Akbıyık, ağırlıklı olarak yerleşim alanları ve sahilden devam eden İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale yolunun, yapılacak köprünün hizmete girmesiyle taşıt işletim maliyetlerini ve yolculuk süresini azaltacağını kaydetti.



Hükümetin şekillendirdiği yeni İstanbul projesiyle beraber Trakya’nın önem kazanacağını düşündüğünü ifade eden Akbıyık, "Bu proje, Trakya tarafındaki trafiği, Çanakkale köprüsü üzerinden, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen trafiği Balıkesir’in batısından İzmir’e, Ege Bölgesine aktarabilmek için düşünmüş olduğumuz ekonomik proje" diye konuştu.



İzmir ulaşımını da kolaylaştıracak projenin, Gebze-İzmir otoyoluna da Balıkesir’in batısından bağlanılacağını aktaran Akbıyık, boğazların güvenliği açısından orta açıklığının 2 bin 23 metre civarında düşünüldüğünü söyledi.



Akbıyık, "Bir tarafında 800 metre diğer tarafında 800 metre olmak üzere toplam 3 bin 623 metre uzunluğunda yapılacak olan Çanakkale köprüsü, Türkiye’nin en uzun boğaz köprüsü olacak. 2x3 şeritten 3 gidiş 3 geliş şeklinde yapılacak asma köprü, depreme dayanıklı ve fay hatlarından etkilenmeyen teknik donanımlarla yapılacak" dedi.

"Çanakkale köprüsü İstanbul’un trafik yükünü paylaşacak"



Çanakkale’den geçmesi düşünülen köprünün, diğer noktalardaki şehir trafiği ve SİT alanındaki engellerden ötürü Lapseki-Gelibolu arasında yapılmasının planlandığını ifade eden Akbıyık, köprünün, geçeği yerlerin henüz kesin olarak belirlenmediğini söyledi.



Bu köprüyle Kaz Dağları’nın güneyinden Balıkesir tarafına bağlanılacağını kaydeden Akbıyık, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılması planlanan köprünün geçişlerinin ücretli olacağını bildirdi.



Akbıyık, "Trakya’dan gelen trafik, Romanya’dan Bulgaristan’dan ve Yunanistan’dan giriş yapan transit trafik, güneye ve doğuya gitmek için İstanbul ve boğaz köprülerini tercih etmeden önce Çanakkale üzerinden Ege’den hareket edecek. Daha ziyade yoğunluğu bu güzergaha bindirecekler. Gebze-İzmir projesiyle ortak bir proje olacak" diye konuştu.



Lapseki-Gelibolu arasına yapılacak köprünün, İstanbul’un trafik yükününü paylaşacağını anlatan Akbıyık, ulaşımın feribotla sağlandığı Eceabat-Çanakkale arasında, lodos nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan aksamanın yapılacak köprüyle ortadan kalkacağını ifade etti.



Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu bildiren Akbıyık, denizlerden maksimum seviyede istifade etmek için bu projelerin gerçekleştirilmek istendiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’deki diğer köprüler



Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan iki asma köprüden biri olan Boğaziçi Köprüsünün ayakları, Avrupa Yakası’nda Ortaköy, Anadolu Yakası’nda Beylerbeyi semtlerinde bulunuyor.



İstanbul Boğazı üzerine yapılan ilk köprü olmasına atfen halk arasında ’Birinci Köprü’ olarak da adlandırılan Boğaziçi Köprüsü, sonra yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve şehir hatları vapurlarıyla birlikte kentin iki yakası arasında ulaşımı sağlıyor.



20 Şubat 1970’de yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973’te hizmete açıldı.



Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun 4. asma köprüsüyken, yeni köprülerin yapılmasıyla 2010 yılı itibarıyla 18. sıraya düştü. 1978’den beri yaya trafiğine kapalı olan Boğaziçi Köprüsünün toplam uzunluğu bin 560 metre, iki büyük kule arası uzunluğu bin 74, deniz yüzeyinden yüksekliği ise 64 metre.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul’da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa’yı Boğaziçi Köprüsü’nden sonra ikinci kez bağladı. Yapımına 4 Ocak 1986’da başlanılan köprünün uzunluğu bin 90 metre, genişliği 39.4 metre, denizden yüksekliği 64 metre. Dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14.



sırada yer alan köprü, 3 Temmuz 1988’de hizmete açıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Edirne-Ankara arasındaki Trans European Motorway’in (TEM) bir parçası konumumda bulunuyor.



İstanbul’a yapılacak 3. boğaz köprüsünün toplam uzunluğunun ise bin 875 metre olması planlanıyor.



