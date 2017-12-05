Türkiye’nin en uzun kayak tesisi bu yıl açılamayacak

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te 2006 yılında yaklaşık 4 milyon TL harcanarak inşa edilen ve Türkiye’nin en uzun kayak pistine sahip olan Nemrut Kayak Merkezi, bu yıl kayak severlere hizmet vermeyecek. İşletme Sorumlusu Faruk Sinoğlu, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını, tüm başvurularına rağmen alt ve üst yapı sorunlarının giderilmediğini, bu nedenle de tesisi bu yıl hizmete açmayı düşünmediklerini söyledi.

Bitlis kent merkezine 13 kilometre uzaklıkata bulunan ve her yıl binlerce tatilci ve yabancı kayakseveri ağırlayan Van Gölü manzaralı Nemrut Dağı\'ndaki kayak merkezi, bu yıl hizmet vermeyeceği belirtildi. Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapıldıktan sonra 2009 yılında Kardelen Oteli\'ne devredilen Nemrut Kayak Merkezi için verilen sözlerin yerine getirilmediği öne sürülüyor. Nemrut Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisler İşletme Sorumlusu Faruk Sinoğlu, yılda ortalama 10-12 gün hizmet verebildiklerini, bunun da personel ve diğer bakım onarım giderlerini karşılamadığını söyledi. Sinoğlu, tesiste bulunan otelin de su sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"İl Özel İdaresi tarafından 2009 yılında kiralamaya çıkan tesisi özel işletme olarak kiraladık. 2009 yılından 2017 yılına kadar geçen 8 yıllık sürede tesis ilk aldığımız durumdadır. Bizim yaptığımız yatırımların dışında tesis ilk günkü gibi duruyor. Fakat bize bir sürü verilmişti. Yapılacak ek yatırımlarla kayak merkezi, sadece bölgeye değil, uluslararası hizmet verecek seviyeye getirilecekti. Biz de bunun üzerine sevindik ve heveslenerek bu işe girdik. Ancak aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şey yapılmadı. Yaklaşık 14 aydan beridir tesiste su olmadığını bildirmemize rağmen bu sorun çözülemedi. Sezon gelmesine karşın halen tesiste su problemi devam ediyor. Bu tesisi de geçen yıldan bu yana kapattık. Sadece burada bekçilerimiz var. İl Özel İdaresi yetkililerinin tabiri ile devletin bekçiliğini yapıyoruz. Biz buradaki tesisi keyfi olarak açmamazlık yapmıyoruz. Keyfi bir uygulama söz konusu değil. Kayakseverlere özellikle belirtmek istiyoruz. Açmak, hizmet etmek istiyoruz. Ama maalesef açamıyoruz. Biz üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirdik. Verilen sözler ise yerine getirilmedi. Tesisin yolu bile zamanında açılmıyor, tesiste su olmadığı için de otel hizmeti veremiyoruz. Para kazanmadığımız bir yerde ne kadar duracağımızı bilemedik. Bu yüzden bu yıl tesisi açamayacağız. Bu haberi verirken üzülüyorum ama maalesef kapatmak durumundayız.\"

Nemrut Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisler İşletme Sorumlusu Faruk Sinoğlu, sorunların sadece yol ve su sorunu ile bitmediğini anlatırken, şöyle devam etti:

\"Altyapı ve yanlış planlamadan dolayı birkaç kez çatılar uçtu. Tesis halatları koptu. Nemrut’un en fazla rüzgar alan bölgede inşa edilmesi rantabıl kullanılamamasına da neden oluyor. Bunu da bizler işletmeci olarak defalarca onarmak zorunda kaldık. Otelin inşası bölgeye uygun yapılmadığından elektrik ve ısınma problemlerini ortaya çıkarıyor. Biz bütün bu sıkıntılara rağmen bugüne kadar sadece Cumartesi ve Pazar günleri açarak hizmet vermeye çalıştık. Toplam sezonumuz 3 ay. Bu sezon içerisinde açtığımız gün sayısı ise 10-12 gün oluyor. Bu da personel giderlerimizi bile karşılamıyor.\"



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