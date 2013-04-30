Türkiye'nin en uzun hapis yatan mahkûmu Tahir Canan serbest

32.5 yıldır cezaevinde bulunan Tahir Canan, 4' üncü Yargı paketi kapsamında Bandırma M Tipi cezaevinden tahliye edildi

Tahir Canan’ın (59) eşi Gülnigar Canan (51), çocukları İmrankaya Canan (20) İlhan Canan (35), Gökhan Canan (34), Cahit Canan (37) ve 6 torunu kardeşleri ve yakınlarıyla birlikte Bandırma’ya geldi. Gaziantep 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden tahliye ile ilgili alınan karar yazısının çıkması üzerine aile Bandırma M Tipi Cezaevi'nden tahliyeyi beklemeye başladı.

Tahir Canan’ın en küçük oğlu İmrankaya Canan, babasının kendisi doğmadan önce cezaevine girdiğini belirterek, "Şu anda 20 yaşındayım. Büyüdüm okullar bitirdim, üniversiteye başladım babam hala cezaevinde. Tahliyesini bekliyoruz. Açıkça ailece sevinçliyiz. Ama şimdiye kadar çok umutlanıp da umutlarımız boşa çıktı. Onun için kapıdan tam çıktığını görmeden inanamayacağız" dedi.

'Önce babamla sinemaya gideceğim'

İmrankaya Canan, kendisinin 20 yıldır yaşadığı mağduriyeti ailesinin 33 yıldan beri yaşadığını da belirterek, şöyle devam etti:

"33 yıllık bir mağduriyet söz konusu. Babamın bu konuda bir rekortmen olması hukuk açısından önemli. Türkiye’de birçok kişi olmasına rağmen babam rekortmen durumda. Babam çıkar çıkmaz önce yan yana gelmeliyiz. Bu bizim için yan yana gelmek bir lüks haline gelmişti. Bir röportajımda 'babamla sinemaya gitmek istiyorum' demiştim. önce onu yapacağım."

Tahir Canan’ın eşi Gülnigar Canan da, "Henüz çıkmadığı için inanamıyoruz. Eşim cezaevinden çıkar çıkmaz, çocuklarım ve torunlarımla hiç birşey yapmadan onları seyretmek istiyorum" dedi.

1991'de tahliye oldu, 1993'te tekrar tutuklandı

Tahir Canan, 1978'de Gaziantep’te oturdukları mahallede sağ görüşlü iki kişinin öldürülmesi üzerine gözaltına alındı. İşkence gördüğü öne sürülen Canan, kendisine yüklenmek istenen suçlamayı kabul etmedi. Söz konusu suçlamayı başka örgütten kişilerin üstlendiğini ve o kişilerin cezaevine konulduğunu belirten Tahir Canan, 36 yıla mahkum edildi. Tahir Canan, 12 yılı aşkın süre cezaevinde yattıktan sonra 1991'de çıkarılan 'Şartlı Tahliye Yasası' ile birlikte serbest bırakıldı. 1993 yılında akraba ziyaretine gittiği Malatya’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. TDKP örgüt üyeliğinden 12,5 yıl daha ceza aldı. Üstelik şartlı salıverme yasası ile tahliye olduğu infazı yandı ve tekrar 36 yıllık cezaya çarptırıldı.