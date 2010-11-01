-TÜRKİYE'NİN EN UCUZ DOĞALGAZI İZMİR'DE İZMİR (A.A) - 01.11.2010 - Gülcan Kaplan - İzmir'de doğal gaz dağıtımı ve işletmesini üstlenen İzmirgaz Doğalgaz Dağıtım AŞ Genel Müdürü Hamdi Burçin Yandımata, Türkiye'de en ucuz doğalgaz kullanan İzmir'in, önümüzdeki sene de ''en ucuz'' olmaya devam edeceğini bildirdi. Yandımata yaptığı açıklamada, 2011 sonuna kadar, yani 14 ay boyunca doğalgazda zam beklenmediğini belirterek, ''Bunu neye dayanarak söylüyoruz. Piyasadaki tüm tedarikçiler, fiyatlarını BOTAŞ'a göre ayarlıyor. BOTAŞ'ın fiyatları baz fiyatlar. Sayın Bakan da (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı Ali Babacan) açıkladı, gaz fiyatlarına zam gelmeyecek diye. Bu açıklama herkesi rahatlattı'' şeklinde konuştu. İzmirgaz'ın doğalgazı daha ucuz tedarikçilerden sağlamaya devam edeceğini ifade eden Yandımata, ''Biz en ucuz nereden bulursak oradan alırız. Geçen sene BOTAŞ fiyatlarının altında gaz bulduk ve bu sayede yüzde 4,4 indirim yapmıştık. 2011'de de şimdiki fiyatlardan doğalgaz temin edebileceğimizi ümit ediyoruz. Türkiye'de en ucuz gaz İzmir'de, bunun devam edeceğini düşünüyoruz'' dedi. Burçin Yandımata, İzmir'de 100 liralık doğalgazın sağladığı enerjiyi almak için mutfak tüpü yani LPG kullanılması halinde 559 lira, motorinde 456 lira, dökme propan LPG kullanılırsa 445 lira elektrikte 425 lira, fuel oil yakılırsa 317 lira, Sibirya kömüründe 158 lira, yerli linyit kömür kullanılırsa 148 lira ödemek durumunda olunacağını anlattı. -''BU SENE ABONELİK TALEBİNDE ÇOK FAZLA YOĞUNLUK VAR''- Doğalgaz aboneliği talebinde bu sene diğer yıllara oranla büyük yoğunluk yaşandığını dile getiren Yandımata, şöyle dedi: ''Geçen sene aldığımız abone sayısını bu sene Eylül ayında geçtik. Geçen sene 34-35 bin yeni abone yapmıştık. Bu senenin sonunda 50 bini geçeceğiz. Seneye bunun daha da katlanacağını, 100 bine yakın yeni abonelik almayı düşünüyoruz. Yine de işin çok başında olduğumuz düşünüyoruz. Çok kısa sürede 400-500 bin abone rakamlarını göreceğiz. Ama bu tüm illerde böyle oluyor. İlk 4-5 yıl yavaş yavaş gider, 5. ve 6. seneden itibaren toplam aldığını bir sene içinde alır. Yani artan bir ivmeyle devam eder.'' İzmir'de şu anda 151 bin abonenin bulunduğunu belirten Yandımata, 2,1 milyar metreküple Türkiye'de en çok gaz taşıyan ve satan şirket olduklarını, bu miktarın içinde sanayinin de bulunduğunu söyledi. Yandımata, aboneliğin özellikle Eylül ve Ekim'in gelmesiyle çok fazla artması nedeniyle cumartesileri yarım gün çalışan abone merkezlerimizi tam güne çıkarmak durumunda kaldıklarını, günde 450-500 hanenin gazını açtıklarını bildirdi. Artan talep üzerine yetkili iç tesisat firmalarının talebi karşılamakta zorlanmaya başladığını ifade eden Yandımata, ''Kasım ayının sonlarına, Aralık ayının başına keşif tarihi veriyorlar. Onun için iç tesisat firmalarını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Makine Mühendisleri Odası ile konuşuyoruz. Bu işi önceden yapmış kişilerle temasa geçiyoruz. Bu işi yapabilecek yetirlikte girişimcilere yetkili tesisat firması kurmalarını öneririz'' dedi. İzmir'de doğalgazın artık iyi bilindiğini, vatandaşların ucuz, konforlu, çevreci bir yakıt olduğunun bilincinde olduğunu aktaran Yandımata, ''Yaz aylarında 4-5 lira fatura geliyor, mutfak ve sıcak su tutarı olarak. Hatta vatandaşlar 'Bu kadarcık bir fatura için kalkıp bankaya gidiyoruz' diyor'' şeklinde konuştu. Balçova'da jeotermal bağlanması beklenen bazı semtlerde sıkıntıların yaşandığının hatırlatılması üzerine Yandımata, şöyle dedi: ''Biz 4 sokakta doğalgaz verdik. Jeortermal milli servetimiz, önemli bir kaynak, Ama bu doğalgaz olmasın anlamına gelmiyor. Çünkü jeotermal mutfakta kullanılamıyor ve sınırlı. Jeotermal AŞ'deki arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Bir şehrin içinde altyapı yapmak çok kolay değil. Onun için mutlaka verdikleri sözleri tutacaklardır. Doğalgaz ile jeotermal farklı iki enerji kaynağı. Çünkü doğalgaz ısıtma, soğutma, sıcak su ve mutfak için kullanılıyor. Dolayısıyla bu iki enerjinin birbirinin karşısında göstermek doğru değil.'' -DOĞALGAZLA SOĞUTMA- İleriki dönemde sistemlerin ucuzlamasıyla doğalgazla soğutmanın yaygınlaşacağını kaydeden Yandımata, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu an için konutlarda çok fizibl değil ama ileri dönemde evlerde de soğutma başlayacak. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin merkez binası, Aliağa'da iki otel, Bornova'da birkaç büyük villanın soğutması doğalgazla yapılıyor. Bu sene Alsancak bölgesine girdiğimizde, oradaki oteller soğutmalarını doğalgazla yapacak. Hastaneler de aynı şekilde. Doğalgazla soğutmada şöyle bir avantaj var, sıcak su ihtiyaçlarını parasız elde ediyorlar. Çünkü sistem soğutma yaparken, atık olarak sıcak su veriyor. Dolayısıyla sıcak su için ekstra bir yakıt harcamıyorsunuz. O zaman çok fizibl hale geliyor. Evlerde de yaygınlaşacak. Şu anda sistemler pahalı, ucuzladıkça yaygınlaşacak. Mesela Kore ve İtalya'da bu sistemin evlerde kullanımı oldukça yaygın.''