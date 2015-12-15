Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralılar kullanacak!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) giderlerin artması sebebiyle talep ettiği zamma, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden onay geldi ve suya yüzde 10.11 oranında zam yapıldı. 13 Ekim 2014'te yapılan yüzde 9'luk zamla birlikte, iki yılda Ankara'da suya yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılmış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, zammın oylanması sırasında, Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerine hitaben, "Merak etmeyin İzmir'den daha pahalı olmayacak" dedi ancak son zamla birlikte Ankara'daki su, Türkiye'nin en pahalısı oldu. Son zam kararını eleştiren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralılar kullanıyor; durumu inceliyoruz, dava açacağız" dedi.

ASKİ'nin Büyükşehir'e yeni bağlanan ilçelerden dolayı giderleri arttı

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı toplantısında zam kararı geldi. Melih Gökçek'in yönettiği toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen yazıda, ASKİ'nin Büyükşehir'e yeni bağlanan ilçelerden dolayı giderlerinin arttığı, buna karşın gelirlerinin ise azaldığını kaydedilerek zam talep edildi. Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla yüzde 10.11'lik zam için ASKİ Yönetim Kurulu'na yetki verildi. Zamlı faturaların önümüzdeki ay abonelere gönderileceği öğrenildi. Ankara'da halihazırda Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, su bedeli 3.04 ve atıksu 1.52 olmak üzere toplam 4.56 oranında tarife uygulanıyor. Zamlı oranla birlikte Ankara'da su bedeli 5.02 olacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisi'ne gönderilen yazıda, 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir sınırının il mücavir sınırı olduğu hatırlatılarak, yeni bağlanan ilçelerin borçlarıyla birlikte devralındığı vurgulandı. Yeni bağlanan yerlerde içme suyu şebekeleri, yeni kanalizasyon tesisleri, su deposu ve arıtma tesisi yapılması, mevcut olanların da yenilenmesi gerektiği kaydedildi. Yazıda, ‘yatırım yapılabilmesi, yüklü miktardaki borçların ödenebilmesi'nin su ve atık su bedellerinden karşılandığı kaydedildi. ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya imzasıyla Meclis'te görüşülen yazıda, “Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, bu konuda daha önce alınan 14/12/2012 tarih ve 2179 sayılı Meclis Kararı sabit kalmak koşuluyla su bedeli ve atık su bedeli oranlarının 2014 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 10,11 oranında arttırılmasına, ayrıca 2016 yılında işçilik ücretlerine gelecek artış oranlarını (yüzde olarak) geçmemek kaydıyla yeniden Genel Kurula gelmeden belirlenmesi için ASKİ Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda bir karar alınmak üzere yazımızın ASKİ Genel Kurulu'na havalesini olurlarınıza arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Melih Gökçek "İzmir'deki kadar zam olmayacak" dedi, Ankara'daki en pahalısı oldu

Su zammının görüşüldüğü Belediye Meclisi oturumunu yöneten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İzmir, İstanbul ve Gaziantep'i örnek göstererek, “Onların su fiyatları bizden yüksek” demişti. CHP grubuna dönen Gökçek, “Merak etmeyin yapacağımız zam miktarıyla İzmir kadar olmayacak.” açıklamasında bulunmuştu. Ancak İzmir Su İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kendi internet sitesinde güncel su ve atık su bedellerini açıklıyor. 01.06.2015 tarihinden itibaren geçerli olan tarifeye göre; konut için 0-20 metreküp arası su bedeli 1,35 ve atık su bedeli de 2,08 olarak gözüküyor. Toplam su bedeli ise 3,43 lira olarak hesaplanıyor. İstanbul'da İSKİ Genel Müdürlüğü'nün tarifesine göre ise 05.12.2015 tarihinde geçerli olan su bedeli 0-10 metreküp arası 4,08 olurken, 11-20 metreküp su bedeli ise 5,92 olarak kayda geçiyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su tarifesine göre de 0-12 metreküp arası 3,86 olarak gözüküyor.

"Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı kullanıyor"

Yüzde 10,11'lik su zammına sert tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Ankaralı'nın ‘kullanmadığı suya yüksek para ödediğini' söyledi. Çakar, “Kızılırmak suyu Ankara şebeke suyuna eklendiğinden beri vatandaşlar musluk suyu içmiyor. Bu oran tüm şehirde yüzde 70'in üzerinde. İçmediği suya dünyanın parasını veriyor Ankaralı. Bir de damacanaya para veriyor” dedi. Suyun en pahalı olduğu ilin Ankara olduğunu söyleyen Turhan Çakar, “Belediyenin iki temel görevi vardır. Su temin etmek ve ulaşımı sağlamak. Ankara'da ikisi de vatandaşın aleyhine, ikisi de içinden çıkılmaz halde. Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankaralı kullanıyor. Bu yüzde 10.11'lik zam için de hukukçularımız incelemelerini yapacak, gerekirse dava edeceğiz. Daha önceki yıllara ait zamlarla ilgili davalarımız da halen devam ediyor” diye konuştu.