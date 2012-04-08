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Ekonomi

Türkiye'nin en pahalı gazını Bahçeşehirliler kullanıyor

Doğalgaza yapılan zammın ardından ikinci zamı bekleyen Türkiye'de en pahalı gazı İstanbul'dan ayrı dağıtım yapılan Bahçeşehir'in kullandığı ortaya çıktı

08 Nisan 2012 15:03

BOTAŞ’ın doğalgaza konutlarda yüzde 16.49 zam yapmasının ardından il bazında yeni fiyatlar da ortaya çıktı. En pahalı gazı İstanbul’dan ayrı olarak işletilen Bahçeşehir’de yaşayanlar kullanıyor

BOTAŞ’ın, 1 Nisan zammının ardından il bazında yeni doğalgaz fiyatları da ortaya çıktı. Türkiye’de, en pahalı doğalgazı Bahçeşehir kullanıyor. İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Ankara bulunuyor. BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 16.49, sanayide yüzde 18.72 oranında zam yaptı. Tüketicilerin büyük tepkisini çeken zammın ardından il bazında yeni fiyatlar da hesaplandı.

Habertürk’ün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve doğalgaz sektöründen aldığı bilgiye göre bazı illerde yeni doğalgaz fiyatları şöyle:


En ucuz Antalya'da


* Türkiye’de en pahalı doğalgaz Bahçeşehir’de (İstanbul) tüketiliyor. Bahçeşehir’de, zammın ardından 100 metreküp doğalgazın fiyatı 99.8 TL’ye çıktı.

* Bahçeşehir’i, İstanbul izliyor. İstanbullu aboneler, 100 metreküp doğalgaz için 98.2 TL ödeyecek

. * En pahalı gaz tüketen iller sıralamasında üçüncü sırada yer alan Ankaralı aboneler aynı miktarda doğalgaz için 96.6 TL ödemek zorunda.

* En ucuz gaz, Aydın, Çanakkale, Antalya’da kullanılıyor. Aydın, Çanakkale, Antalya’da aboneler, 100 metreküp doğalgaz için yalnızca 85.1 TL ödeyecek.

Doğalgaz sektörü uzmanları, il bazında doğalgaz fiyatlarında ortaya çıkan farkın gerekçesini şöyle anlattı:

“Bir ilde ya da bölgede şehiriçi doğalgaz dağıtımı yapan şirket, sattığı her metreküp doğalgaz üzerinden ‘birim hizmet ve amortisman bedeli’ olarak bilinen bir bedel tahsil eder. Bu bedel her il ya da bölge için farklıdır. Bu nedenle fiyatlar da farklı olur.”


İkinci zam şoku yolda


Türkiye genelinde doğalgazda ikinci bir fiyat artışı da yakın zamanda gündeme gelecek. EPDK, şehiriçi dağıtım şirketlerinin 8 yıllık işletme sürelerinin ardından yeni metodoloji kapsamında tarifelerini güncelliyor. Bu güncelleme nedeniyle il bazında (oran her ilde değişiyor) doğalgaz fiyatları artacak. Artışların, yılın ikinci yarısından itibaren tarifeye yansıması bekleniyor. İlk ayarlama Kayseri’de gündeme gelecek. Ardından Konya ve diğer illerde olacak.

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