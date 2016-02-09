Türkiye'nin en önemli sorunu 'terör' olarak görülüyor; gençler işsizlikten muzdarip

Gençlerin ve halkın öncelikli sorun ve beklentilerini ortaya koyan araştırmaya göre, her 10 kadından 4’ünün şiddete maruz kaldığı Türkiye’de bunu sorun olarak görenlerin oranı yüzde 2.8’de kaldı. En önemli sorun terör olarak görülürken, araştırmaya katılan gençler işsizliği en büyük sorun olarak değerlendirdi.

Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından TNS ortaklığıyla gerçekleştirilen ve Türkiye çapında 18 ilde 18 yaş ve üzeri 1512 kişi ile yüz yüze olarak Aralık 2015 döneminde gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'nin gündeminde olan sorunların halk nezdinde ne kadar önem teşkil ettiği araştırıldı. Ekonomi, işsizlik, terör, kadına yönelik şiddet ve mülteci krizi gibi gündemdeki sorunların toplumun farklı kesimlerinde ve bölgelerinde nasıl karşılandığı tespit edildi.

Kadına şiddet, belirtilen sorunlar arasında yüzde 2.8 ile 9. sırada yer aldı. Halkın en büyük sorununun %48.2 ile terör olduğu, gençlerin %55.1’inin işsizlik ve %21.6’sının eğitim konularını en önemli sorun olarak belirttiği tespit edildi. Türkiye nüfusunun yüzde 16.5’ini oluşturan gençler, en önemli sorunları olan işsizliğin nedenini yeterli iş alanı olmamasına bağlıyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından satırbaşları şöyle:

Kadına yönelik şiddet 9. sırada

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen en önemli sorunlardan biri olan kadına şiddete 2015 yılında 303 kurban verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de her 10 kadından 4’ü fiziksel şiddete uğrarken şiddete uğrayan kadınların oranı her yıl ortalama yüzde 33 artıyor. Yapılan araştırmada ise kadına yönelik şiddet belirtilen sorular içinde yüzde 2.8 ile ancak 9. sırada yer alabildi. Kadına şiddet en büyük tepkiyi %6.4 ile İstanbul, İzmir ve Ankara’dan aldı. Kadına şiddeti ülkenin birinci sorunu olarak görenlerin oranı ise yalnızca yüzde %0.4 oldu.

En önemli sorun terör

Türkiye’nin en büyük sorununun %48.2 ile terör olduğu görülen araştırmada işsizlik %37.2 oranıyla ikinci, ekonomi ise %25.3 ile üçüncü büyük sorun olarak öne çıktı. Eğitim %9.4 ile dördüncü, mülteci krizi %5.9 ile beşinci, Rusya ile yaşanan kriz %5.1 ile altıncı sırada yer alırken bunları %3.4 ile adalet, %3.3 ile dış politika, %2.8 ile kadına şiddet takip etti.

Araştırma sonuçlarında İç Anadolu bölgesinin, terörün yoğun olarak yaşandığı Güney Doğu (%51.5) ve Doğu Anadolu (%57.9) bölgelerine kıyasla terörü en yüksek oranda (%66) Türkiye’nin sorunu olarak gören bölge olduğu ortaya çıktı. Diğer bölgelerden farklı olarak Ege bölgesinde terörü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ifade edenlerin oranı %8 oldu.

Araştırma aynı zamanda son dönemde gündemden düşmeyen Rusya krizi ve mülteci alımı konuları ise Türkiye halkı için öncelikli bir sorun olmadığını ortaya koydu. Halkın %5,9’u mülteci alımının sorun yaratacağına inanırken, araştırmaya katılanların %5,1’inin Rusya ile yaşananları kriz olarak gördüğü tespit edildi. Araştırmanın sonucunda Rusya krizinden en çok etkilenen bölgenin Karadeniz olduğu, Karadeniz halkının terörden sonra %34 ile en büyük sorunu Rusya krizi olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Gençler için işsizlik en büyük sorun

Araştırmaya katılanların %55.1’i 18 yaş ve üzeri gençlerin en önemli sorununu %55.1 ile işsizlik olduğunu belirtti. Eğitim %21.6 ile gençlerin en önemli ikinci sorunu olarak öne çıkarken, terör %7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençler özelinde ise işsizlik % 50.1 ile birinci sorun olarak ortaya çıkarken, eğitim ikinci, ekonomi ise gençlerin en büyük üçüncü sorunu olarak sıralamada yer aldı.

Türkiye çapında gerçekleştirilen araştırmada tüm katılımcılar tarafından ülkenin en büyük sorunu olarak görülen terör, Türkiye’de gençlerin sorunlarının neler olduğu sorulduğunda işsizlik, eğitim ve ekonomiden sonra gelerek %6 ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye’deki gençlerin en büyük sorununu işsizlik olarak tanımlayanlar bu durumu yeterli iş alanı olmaması (%33,3), iş beğenmeme (%10,8) ve asgari ücretin düşük olması (%10,4 ) sebeplerine bağladı. 18-24 yaş arası gençler genelden farklı olarak ikinci sırada asgari ücret düşük olduğu için işsizlik sorunu yaşandığını düşünmektedir. 18-24 yaş arası gençlerin %40’ı önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomideki durumun aynı kalacağına inanıyor.

Türkiye’deki eğitim sorunundan en fazla rahatsız olan kesim ise yine 18-24 yaş arası gençler oldu. Diğer yaş gruplarından fazla olarak gençlerin %15’i ülkenin sorunları arasında eğitimi öncelikli olarak belirtti.

En umutlu İç Anadolu en karamsar Ege

Araştırma kapsamında görüşülen her 10 kişiden 4’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomik yaşam standartlarının şu anki durumundan çok daha iyi ya da iyi olacağını düşünüyor. Kötü ya da çok daha kötü olacağını belirtenlerin oranı ise %28. Buna karşılık her 10 kişiden 3’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde de şu anki durumları ile aynı seviyede olacağını ifade ediyor.

Kent kesiminde yaşayanlar kır kesiminde yaşayanlara, 25-34 yaş grubu diğer yaş gruplarına kıyasla ve AB gelir grubu da diğer gelir gruplarına kıyasla önümüzdeki 5 yıl içerisinde ekonomik yaşam standartlarının çok daha iyi veya iyi olacağı görüşünde.

Ekonomik yaşam standartlarına ilişkin beklentileri de ortaya koyan araştırmaya göre, halkın %33,9’u Türkiye’de yaşayan insanların ekonomik yaşam standartlarının 5 yıl içinde değişmeyeceğine inanıyor. Ekonominin daha iyiye gideceğine inanan bölge en yüksek oran ile (%56,6) İç Anadolu olurken, Ege bölgesi yine en yüksek oran ile (%60,2) ekonominin kötüye gideceğini düşünen bölge oldu.