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Türkiye'nin en kaliteli petrolü Batman'da çıkarıldı

Batman’ın Kozluk İlçesi yakınlarındaki Garzan Bölgesi’nde bulunan Köseler-2 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında yüksek kaliteli petrol bulunduğu bildirildi.

21 Kasım 2011 02:00


T24 - Batman’ın Kozluk İlçesi yakınlarındaki Garzan Bölgesi’nde bulunan Köseler-2 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında yüksek kaliteli petrol bulunduğu bildirildi.


TPAO Bölge Müdürü Süleyman Çalık, bulunan petrolün kesin kalitesinin hafta içinde yapılacak analizler sonucu belirleneceğini söylerken, sondaj kuyusunda çalışan TPIC çalışanları ise, ilk kez bu kadar kaliteli petrol çıkardıklarını belirttiler.


Yaklaşık 2 yıl önce bölgede açılan Köseler Kuyusu’nda az oranda petrolün çıkması üzerine, TPAO’nun yan kuruluşu olan TPIC tarafından aynı bölgede ve yaklaşık 2 kilometre mesafede açtığı Köseler-2 Kuyusu’nda kaliteli petrol rezervine ulaşıldı.


Köseler-2 kuyusunda 3 bin 850 metrede kaliteli petrol rezervine ulaşan TPIC çalışanları, bugüne kadar ilk kez bu kadar kaliteli bir petrol çıkardıklarını söylediler.


Bölgede bugüne kadar en kaliteli olarak 32 graviteli petrol çıkarıldığını hatırlatan TPIC çalışanları, "Rafinajı yapılmadan bile kullanılabilir durumdaki petrolün içinde az oranda doğalgaz da var. Türkiye’de en yüksek graviteli petrolün Köseler-2 kuyusunda bulunduğunu söyleyebiliriz. İlk saptamalara göre Kerkük petrolü değerindeki petrolü bulmanın sevinci içindeyiz. Sondaj takımı sıkıştığı için kuyuda çalışmalar biraz gecikti" dedi.


TPAO Batman Bölge Müdürü Süleyman Çalık ise kuyuda petrol emaresinin iyi olduğunu ifade ederek, "Petrolün analiz ve laboratuvar incelemeleri sürüyor. Hafta içinde kalitesi yani gravitesi ve günlük üretim kapasitesi ile ilgili detaylı bilgiler elimize ulaşacak" şeklinde konuştu.




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