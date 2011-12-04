Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi Maraş'ta

T24 - TOBB ve Harvard Üniversitesi bünyesindeki AllWorld Network, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketini açıkladı.



TOBB ve Harvard Üniversitesi bünyesindeki AllWorld Network, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25 şirketini belirledi. Birinciliği yüzde 2 bin 609 büyüme ile KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. aldı. İstanbul’dan Network Uluslararası Taşımacılık ve Tic.Ltd.Şti. ile Çebi İnşaat Mim.ve Müh.San.ve Tic. Ltd.Şti. ise 2. ve 3. Oldu.



TEPAV’dan yapılan yazılı açıklamaya gore, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteğiyle, AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye-25 Projesi’nin sonuçları İkinci Küresel Girişimcilik Zirvesi’nde açıkladı. İstanbul’da 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile başlatılan Türkiye-25 Projesi çerçevesinde, gelen yüzlerce başvuru değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri belirlendi. Birinciliği yüzde 2 bin 609 büyüme ile KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi Ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. aldı.

İstanbul ilk sırada



Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketlerinin yüzde 42’si(10 şirket) İstanbul’dan, yüzde 25’i (6 şirket) Ankara’dan, yüzde 13’ü (3 şirket) Kocaeli’den. Türkiye-25 listesinde Kahramanmaraş’tan ve İzmir’den iki şirket, Osmaniye ve Kayseri’den birer şirket bulunuyor.

Firmaların çoğunluğu 5 ila 10 yaş arasında



Türkiye-25 şirketlerinin yüzde 24’ü 2006’dan sonra kurulduğu, yani 5 yaşından daha genç olduğu dikkat çekti. Büyük çoğunluk ise yüzde 48’lik ağırlık ile 5 ila 10 yaş arasındaki şirketlerde bulunuyor. Şirketlerinin yüzde 28’i ise 2000 yılından önce kurulmuş ve 10 yıldan fazla zamandır faaliyet gösteriyor.

İstihdamda üç sene içinde üçe katlandılar



Türkiye-25 şirketleri istihdam yaratma konusunda oldukça ciddi bir başarıya sahipler. 2008 yılında ortalama bir Türkiye-25 şirketinde 88 kişi çalışırken, 2011 yılında bu rakam 273’e yükselmiş durumda. Yani Türkiye-25 listesindeki bir şirket 2008-2011 yaklaşık 3 kat büyümüş. Bugün Türkiye 25 şirketlerinde toplam 6 bin 833 kişi çalışıyor. Bu rakam 2010’da 5 bin 97, 2009’da 3 bin 389, 2008’de ise 2 bin 411’di.

Cirolar yıllık ortalama yüzde 250 arttı



Ortalama bir Türkiye-25 şirketinin 2008 yılında yaklaşık 9 milyon TL iken, 2010 yılında 51 milyon TL’ye ulaştı. Şirketlerin toplam cirosu ise 2010 itibariyle 1 milyar 267 milyon TL düzeyinde bulunuyor.

"Her anne evladını başarılı bir girişimciyle evlendirmek isteyecektir"



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmak için çalışıyoruz. Bunu da girişimcilerimizle başaracağız" dedi. Hisarcıklıoğlu, şu noktalara değindi: "Bu açıdan başarılı girişimcilerin ön plana çıkarılması son derece önemli. Bugün Anadolu’nun hangi iline gitseniz, daha yenilikçi, daha verimli, daha hızlı şirketlerimizi görebilirsiz. Şimdi bu şirketlerimizi dünyanın da görmesini sağlamalıyız. İşte Türkiye 25 projesini bu amaçla başlattık. Şirketlerini ve dolayısıyla ekonomimizi büyüten girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel örnekler sayesinde girişimcilik Türkiye’nin gözdesi haline gelecek. Her çocuk başarılı bir girişimci olma umuduyla büyüyecek. Her anne evladını başarılı bir girişimciyle evlendirmek isteyecek."

"Şirketlerin hızlı büyümesi için gerekli ortamı sağlamak zorundayız"



Türkiye-25 Projesi’ni yürüten TEPAV’ın Direktörü Güven Sak, "Türkiye ekonomisindeki temel sorunlardan birinin şirketlerin yeterince hızlı büyümemesi olduğunu düşünürdük. Türkiye-25 Projesi bizim için altın değerinde olan bir veri-seti sundu. Artık Türkiye’de hızlı büyüyen şirketleri daha iyi tanıyoruz. Türkiye’de ekonomi politikalarının, bu ve bunlara benzer şirketlerin büyümelerini daha da hızlı sürdürebilecekleri ortamı sağlamaya odaklanması gerekiyor" dedi.



Küresel ekonominin en büyük 500 şirketinin ortalama 70 yaşında olduğunu hatırlatan Sak, şöyle devam etti: "Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ortalama yaşı 40. Türkiye-25 firmaları ise henüz ortalama 10 yaşında. Eğer bu firmalar bugünkü büyüme oranlarını önümüzdeki yıllarda sürdürebilirlerse, önce Türkiye’nin sonra da küresel ekonominin dev şirketleri haline gelebilirler. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye-25 şirketlerinin büyüme hikâyesinden ekonomi politikaları adına öğreneceğimiz çok şey var."

"Hızlı büyüyen KOBİ'ler ekonominin belkemiğidir"



Türkiye-25 Projesi’ni, TEPAV ile ortaklaşa yürüten All-World Network Başkanı ve Harvard Business School İşletme Profesörü Michael Porter ise şunları kaydetti: "Dinamik kadın ve erkek girişimciler tarafından yönetilen Türkiye-25 şirketleri, rekabet gücü için öncü bir anlayışı temsil ediyorlar. Ekonomik gelişmenin amacı şirket geliştirmektir ve istihdam yaratmalarını sağlamaktır. Büyüyebilen şirketler, küçük ve orta büyüklükte olan şirketler her ekonominin belkemiğidir."