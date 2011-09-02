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Ekonomi

Türkiye'nin en değerli şirketi Türk Telekom

Marka değerlendirme şirketi Brand Finance 6. kez "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesini yayınladı.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Marka değerlendirme şirketi Brand Finance 6. kez "Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesini yayınladı. 2010 yılı verilerinden yararlanarak, yapılan çalışmaya göre, 2 milyar 389 milyon dolar ile Türkiye'nin en değerli marka portföyüne sahip şirket Türk Telekom oldu.


Onu 2 milyar 280 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 898 milyon dolar marka portföy değeri ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ takip ediyor.


Brand Finance'dan yapılan açıklamaya göre marka değerlendirmesi yapılırken şirketlere ait finansal veriler, Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderdikleri ve sahip oldukları tüm markaları kapsayan konsolide mali tablolardan elde ediliyor. 100 marka/marka portföyünün oluşturduğu değerlerin toplamı 33 milyar dolar tutuyor. Bu değerin geçen yıla kıyasla yüzde 10 artışı gösterdiği belirtildi.


Küresel ölçekte mukayese amacıyla, Türkiye'nin ilk 100 markasının toplam değeri yine Brand Finance tarafından hazırlanan dünyanın en değerli markaları listesinin 4. sırasında 36 milyar dolar ile yer alan IBM'in değerinden az. Telekomünikasyon şirketleri sahip oldukları markaların değeri ile üst sıralarda yer alırken toplam değerin yaklaşık üçte birini bankalar oluşturuyor. Banka marka değerleri bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. Brand Finance, Türkiye dahil 20 ülkede faaliyet gösteriyor. Küresel ya da ülke çapında yayınladığı sıralama tabloları ile marka sahiplerinin marka değerinin şirket faaliyetine olan etkisini gözlemlemesini amaçlıyor.


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