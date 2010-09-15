Türkiye'nin en değerli kenti Giresun!

T24- Dünyada 106 ülkede oynanan, 40 ayrı dilde üretilen ve dünyanın en popüler kutu oyunlarından biri olan Monopoly’nin, Türkiye’nin 22 şehrinden oluşan yeni versiyonu Monopoly Türkiye çıktı!



Türkiye’nin dört bir yanından şehirlerle oluşturulan Monopoly Türkiye’de hangi şehirlerin yer alacağı tüm Türkiye’nin oylarıyla belirlendi.



Noter denetiminde, 11 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında www.turkiyeoyveriyor.com adresi üzerinden yapılan oylamada Türkiye’nin dört bir yanından 700.000’den fazla oy toplandı. Oylama süresince site toplam 5.6 milyon kez görüntülendi. 81 şehir arasında yaşanan büyük ve heyecanlı yarışta seçilerek oyun alanına girmeye hak kazanan iller, değer sırasına göre Giresun, İstanbul, İzmir, Sivas, Eskişehir, Ankara, Elazığ, Malatya, Trabzon, Rize, Ordu, Erzurum, Samsun, Mersin, Çorum, Çanakkale, Kastamonu, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Bursa ve Antalya oldu.



Ankara 6. sırada



Şu anda sadece Almanya, İngiltere, Fransa gibi 10 ülke kendi şehirlerinin yer aldığı yerel Monopoly versiyonlarına sahip. Türkiye de kendi yerel oyununu oluşturarak bu ülkeler arasında yerini aldı. İllerim belirlenmesi için yapılan oylamada ortaya ilginç bir tablo çıktı ve Giresun en değerli şehir olurken, Adana, Bursa ve Antalya gibi büyük iller ev ve otel dikmek için en ucuz iller oldu. Şaşkınlık yaratan benzer sonuçlar diğer ülkelerin Monopoly oylamalarında da elde edilmişti; Londra ve Paris gibi büyük metropolleri oylarıyla geride bırakan küçük şehirler, oyunda da olsa birer "başkent" olmayı başarmıştı.



İstanbul, oyundaki en değerli 2 şehirden biri olmayı başarırken; başkent Ankara ancak 6. sırada yerini alabildi.



Karadeniz’in zaferi



Radikal'in haberine göre, 2 ay boyunca süren ve tatlı bir rekabetin yaşandığı halk oylamasında ortaya çıkan ilginç bir sonuç da Karadeniz bölgesi illerinin baskınlığı oldu. Karadeniz illeri arasında ilginç bir dayanışmanın yaşandığı oylama sonucunda, oyun alanında Karadeniz’den Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, Çorum, Kastamonu olmak üzere 7 il yer aldı.



Türkiye’nin kararı



Monopoly’nin üreticisi Hasbro’nun Pazarlama Müdürü Arzu Çeltekoğlu, oyunu şehirlerin tanıtımı için ciddi bir fırsat olarak gördüklerini ifade ederek, “Yıllardır Monopoly’nin birçok versiyonu Türkiye’de Monopolyseverler tarafindan oynandı. Bugün artık Türkiye’nin kendine özel, sadece Türkiye için üretilen Monopoly’si var. Bu oyun, ülkenin kendi Monopoly’si olduğu için, oyunda hangi illerin, nerelerde yer alacağına halkın kendisi karar veriyor.



Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerden sonra Türkiye de kendi referandumunu yaptı. Bu seçimde de en iyi propagandayı yapan ve yarışmaya en sıkı sarılan taraf birincilik ipini göğüsledi. Giresun’u yürekten tebrik ediyoruz. Giresunlular, inanılmaz bir örgütlenme ve dayanışma içinde illerini İstanbul’un bile üstüne taşıdılar, hatta Karadeniz bölgesinin dayanışmasını da sağlayarak, o bölgeden en fazla ili oyuna sokmayı başardılar. Monopoly Türkiye ile oynayan çocuklar, Türkiye’nin güzelliklerini de bu sayede tanımış olacağı için büyük mutluluk duyuyoruz”dedi.



