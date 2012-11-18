Türkiye'nin en çok gelir getiren ili hangisi?

Merkez Saymanlığı hariç, 10 aylık bütçe gelirlerinin illere dağılımında ilk sırada; 107 milyar 223 milyon 330 bin lira ile İstanbul yer aldı. 81 ilde toplanan gelirlerin yüzde 39,56'sı İstanbul'dan geldi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirlerinin 8,43'lük bölümü Merkez Saymanlığı kanalıyla Hazineye aktarıldı.

İstanbul, kendisine yapılan 12 milyar 591 milyon 617 bin liralık harcamaya, 107 milyar 223 milyon 330 bin lira gelirle karşılık verdi.

Başkent Ankara 31 milyar 212 milyon 20 bin liralık gelir ile yüzde 11,52'lik bir paya sahip olurken, başkenti 29 milyar 898 milyon 28 bin lira gelir ve yüzde 11,03'lük oran ile Kocaeli izledi.

İzmir de, 28 milyar 73 milyon 718 bin liralık gelir ve yüzde 10,36'lık oran ile Kocaeli'nin arkasında yer aldı.

Devlete yük olmayan il sayısı 12

Verilere göre devlet, bu dönemde sadece 12 ilde yaptığı harcamanın üzerinde gelir elde edebildi.

Bu illerinin başında yer alan İstanbul, kendisine yapılan 12 milyar 591 milyon 617 bin liralık harcamaya, 107 milyar 223 milyon 330 bin lira gelirle karşılık verdi. Bu tutarın, 100 milyar 667 milyon 124 bin lirasını da vergi gelirleri oluşturdu. Böylece devletin İstanbul'a yaptığı her 1 liralık harcama, 8,5 lira olarak geri döndü.

İstanbul'un dışındaki kendi kendine yeten iller, Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırıkkale olarak sıralandı. Aksaray, Manisa ve Yalova'da da toplanan gelirin, yapılan harcamaya çok yaklaştığı tespit edildi.

Kocaeli, TÜPRAŞ sayesinde devletin yaptığı harcamanın oransal olarak karşılığını en fazla aldığı il olarak da belirlendi. Kocaeli'ye yapılan toplam harcama 2 milyar 403 milyon 897 bin lira olurken, bu ilden sağlanan gelir 29 milyar 396 milyon 425 bin lirası vergi olmak üzere 29 milyar 898 milyon 28 bin lira olarak hesaplandı. Bu şekilde Kocaeli, devletin 1 liralık harcamasına karşı yaklaşık 12 lira kazandırdı.

Ocak-Ekim döneminde Ankara'ya da 22 milyar 847 milyon 565 bin lira harcama yapıldı. Ankara'dan 22 milyar 821 milyon 81 bin lirası vergilerden olmak üzere 31 milyar 212 milyon 20 bin lira gelir elde edildi.

Reel getirisi yüksek illerden İzmir'de 28 milyar 73 milyon 718 bin lira, Bursa'da ise 5 milyar 338 milyon 711 bin lira kazanç sağlandı.

4 ilden büyük getiri

Bu arada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir, söz konusu dönemde bütçeye 196 milyar 407 milyon 96 bin lira katkı sağladı.

Böylece, 10 ayda 81 ilden toplanan kaynağın yüzde 72,46'sını bu 4 il sağlamış oldu.

Açık veren iller

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, bütçesi en fazla açık veren illerin başında ise Hakkari yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde devlet bütçesinden, Hakkari'ye 865 milyon 670 bin lira verildi. Buna karşılık elde edilen gelir 13 milyon 143 bin lirada kaldı. Böylece Hakkari, devletten yaklaşık 66 alıp karşılığında 1 verdi.

Tunceli de neredeyse 10 liralık harcamaya karşılık, devlete 1 lira kazandırdı. Bu il için devlet kasasından 10 ayda 471 milyon 312 bin lira çıktı, Hazineye gelen para ise 49 milyon 427 bin lira oldu.

Bingöl, Bitlis ve Muş da devlete yaptığı katkı, devletin verdiğinden çok az olan diğer iller olarak sıralındı.