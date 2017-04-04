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Spor

Türkiye’nin en büyük üçüncü salonu Abdi İpekçi Arena yıkılıyor

Türk basketboluna 1989 yılından bu yana hizmet veren Abdi İpekçi Arena'nın, 2016-2017 sezonu sonunda yıkılacağı öğrenildi

04 Nisan 2017 22:50

12 bin 500 taraftar kapasitesiyle Sinan Erdem Spor Salonu ve Ülker Sports Arena'dan sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü salonu olan Abdi İpekçi Arena'nın yerine bir basketbol tesisi ve kamp merkezi inşa edileceği ifade edildi.

Bu durumda, Abdi İpekçi Arena'nın yanında bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu binası da taşınacak.

Federasyon kaynakları, inşaat bitirilene dek görevlerini sürdürecekleri yeni yer için şimdilik arayışta olduklarını dile getirdiler.

 

Efes, Sinan Erdem'e, G.Saray, Ahmet Cömert'e

 

Anadolu Efes ile Galatasaray kadın ve erkek basketbol takımlarına ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Arena'nın yokluğunda bu takımların iç saha maçlarını nerede oynayacakları kafalarda soru işaretleri yarattı.

Anadolu Efes'in yeni adresinin çok büyük olasılıkla Sinan Erdem Spor Salonu olacağı öğrenildi.

Galatasaray erkek ve kadın takımlarının, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla sözlü olarak yaptıkları görüşmelerde, sarı kırmızılılar kendi salonlarını inşa edene dek Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili ulaştığımız Anadolu Efes yetkilileri ise, "Şimdilik bu konuda bize iletilen resmi bir tebliğ yok. Ancak biz yine de her ihtimali düşünerek önlemlerimizi alıp, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sürecin takipçisiyiz" dedi.

 

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