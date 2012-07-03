Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu

Dünya genelinde etkilerini sürdüren ve Avrupa'da daha da derinleşen küresel ekonomik krize rağmen Türk şirketleri 2011'de başarılı bir performans gösterdi.

Fortune 500 Türkiye 2011 Araştırmasına göre 500 şirketin toplam cirosu 2010 yılına göre 2011’de yüzde 22.2 yükselerek 553.1 milyar liraya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, Fortune 500 Türkiye listesinde Tüpraş, 2011 yılında net satış gelirlerini yüzde 58 artırarak 41 milyar 443 milyon liraya çıkardı ve zirvedeki yerini muhafaza etti. 11 milyar 815 milyon lira gelirle Fortune 500 listesine beş basamak yükselerek altıncı olan Türk Hava Yolları (THY) ise net satış gelirinin 11 milyar 305 milyon lirasını ihracattan sağlayarak ihracat lideri oldu.

Fortune 500 Türkiye listesinde 1 milyar liranın üzerinde satış gelirine sahip şirket sayısı 2011 yılında önemli miktarda arttı.

Fortune 500 listesine göre ilk 50'ye giren şirketlerden bazılarının ciroları şöyle: (Milyon dolar)

TÜPRAŞ'ın 2011 cirosu: 41 milyar 443 milyon dolar

Petrol Ofisi A.Ş: 19.548

OPET Petrolcülük A.Ş.: 14.948

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ): 14.232

Türk Telekom: 11.940

Türk Hava Yolları A.O.: 11.815

Shell & Turcas Petrol A.Ş.: 10.760

Ford Otosan A.Ş.: 10.445

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ):10.043

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ):9.926

TURKCELL: 9.370

ERDEMİR: 8.920

Arçelik: 8.437

Enka: 8.415

BİM: 8.189

TOFAŞ: 7.336