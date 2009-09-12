Türkiye'nin en büyük maskı açıldı

Dünya'nın 10'uncu büyük maskı açıldı

3 yıl önce dönemin AKPli Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından yapımına başlanan Atatürk Maskı, CHPli Belediye Başkanı Ercan Tatı ve partililer tarafından açıldı.



Buca eski Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından yapımına üç yıl önce başlanan, şimdiki Belediye Başkanı Ercan Tatı zamanında tamamlanan Yeşildere'deki Atatürk Maskı bugün açıldı. 4.2 milyon TL'lik fiyatıyla bazı tartışmalar yaratan, Başkan Şeboy ve proje ekibinin yargılanmasına yol açan maskın açılışı, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde yapıldı.



CHP, tam kadro açılışta



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın geçtiğimiz hafta yaptığı İzmir ziyareti sırasında kendisi tarafından açılacağı duyurulan ancak Başkan Ercan Tatı'ya muhalefet eden meclis üyelerinin baskısıyla açılışı ertelenen olaylı mask, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Tatı'ya muhalif, CHPli 10 meclis üyesinden bazıları törene katıldı. Maskın açılışı, Yeşildere Yolu üzerinde bir kahvehane dükkanında yapıldı. Tören öncesi ve sırasında lazer gösterileri geceye renk katarken, açılış sırasında 8 dakika boyunca havai fişek gösterisi yapıldı. Mask, 42 metrelik boyuyla Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın ise 10'ncu büyük rölyef projesi olarak biliniyor. Atatürk Maskı, Brezilya, Rio de Janeiro'da bulunan 38 metre yüksekliğindeki İsa heykelininden de yüksek.



‘Ben olsam yapmazdım’



Açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, göreve geldiklerinde Atatürk Maskı ve Spor Vadisi gibi yarım kalan projelerin olduğunu söyledi. Tatı, “Bunlar gibi birçok projeyi önümüzde bulduk. Hiçbir projeyi yarım bırakmayacağımızın sözünü vermiştik. Bu proje Ata'mızın maskı olunca çalışmaları aksatmadık. Daha önce de söylediğim gibi, eğer yapımına başlanıldığı sırada ben belediye başkanı olsaydım, bu kadar para verip bu maskı yapmazdım. Ancak üzerimize düşen görevi başarıyla tamamladık. Bundan sonra, Atatürk ilke ve ideolojilerine bağlı, gençlere, Atatürk inkilaplarını ve devrimlerini aşılayan yurtlar ve okulların açılışında buluşacağız” diye konuştu.



Kocaoğlu 'Bizler emanetçiyiz'



Tatı'nın andından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise önceki gün görkemli törenlerle kutlanan 9 Eylül'ün önemine değindi. Kocaoğlu, “Hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluşu olan önemli bir günü yaşadık. Böylesine anlamlı günlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor.

Atatürk ve onun silah arkadaşlarının başarıları her zaman yolumuza ışık tutmalı. Eğer bizler değerlerimizi unutursak, görevlerimizi yapamamış oluruz. Bu ülkede hepimiz emanetçiyiz. Gelecek kuşaklara temiz toplum, onurlu insanlar bırakmalıyız. Atatürk ilke ve inkilaplarına sahip çıkacak nesillere ülkeyi emanet etmeliyiz. Bu eserin ortaya konulmasında emeği olan, 15 yıl Buca'ya hizmet veren eski Belediye Başkanı Cemil Şeboy’a da teşekkür ediyorum” dedi. Kocaoğlu'nun konuşması sırasında projenin statik hesaplamaları ve tasarımını yaptığını iddia eden Prof. Dr. Hikmet Aydın, açılış sırasında kendi adının okunmaması üzerine protokolde bulunanlara tepki gösterdi.



