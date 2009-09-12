Türkiye'nin en büyük maskı açıldı

Dünya'nın 10'uncu büyük maskı
açıldı
3 yıl önce dönemin AKPli Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından yapımına
başlanan Atatürk Maskı, CHPli Belediye Başkanı Ercan Tatı ve partililer
tarafından açıldı.
Buca eski Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından
yapımına üç yıl önce başlanan, şimdiki Belediye Başkanı Ercan Tatı zamanında
tamamlanan Yeşildere'deki Atatürk Maskı bugün açıldı. 4.2 milyon TL'lik
fiyatıyla bazı tartışmalar yaratan, Başkan Şeboy ve proje ekibinin
yargılanmasına yol açan maskın açılışı, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde
yapıldı.
CHP, tam kadro açılışta
CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal'ın geçtiğimiz hafta yaptığı İzmir ziyareti sırasında
kendisi tarafından açılacağı duyurulan ancak Başkan Ercan Tatı'ya muhalefet eden
meclis üyelerinin baskısıyla açılışı ertelenen olaylı mask, CHP İzmir
Milletvekili Ahmet Ersin, İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Bayraklı
Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol,
meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.
Tatı'ya muhalif, CHPli 10 meclis üyesinden bazıları törene katıldı. Maskın
açılışı, Yeşildere Yolu üzerinde bir kahvehane dükkanında yapıldı. Tören öncesi
ve sırasında lazer gösterileri geceye renk katarken, açılış sırasında 8 dakika
boyunca havai fişek gösterisi yapıldı. Mask, 42 metrelik boyuyla Türkiye'nin en
büyük, Dünya'nın ise 10'ncu büyük rölyef projesi olarak biliniyor. Atatürk
Maskı, Brezilya, Rio de Janeiro'da bulunan 38 metre yüksekliğindeki İsa
heykelininden de yüksek.
‘Ben olsam yapmazdım’
Açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Ercan
Tatı, göreve geldiklerinde Atatürk Maskı ve Spor Vadisi gibi yarım kalan
projelerin olduğunu söyledi. Tatı, “Bunlar gibi birçok projeyi önümüzde bulduk.
Hiçbir projeyi yarım bırakmayacağımızın sözünü vermiştik. Bu proje Ata'mızın
maskı olunca çalışmaları aksatmadık. Daha önce de söylediğim gibi, eğer yapımına
başlanıldığı sırada ben belediye başkanı olsaydım, bu kadar para verip bu maskı
yapmazdım. Ancak üzerimize düşen görevi başarıyla tamamladık. Bundan sonra,
Atatürk ilke ve ideolojilerine bağlı, gençlere, Atatürk inkilaplarını ve
devrimlerini aşılayan yurtlar ve okulların açılışında buluşacağız” diye
konuştu.
Kocaoğlu 'Bizler emanetçiyiz'
Tatı'nın
andından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise önceki gün
görkemli törenlerle kutlanan 9 Eylül'ün önemine değindi. Kocaoğlu, “Hem İzmir'in
hem de Türkiye'nin kurtuluşu olan önemli bir günü yaşadık. Böylesine anlamlı
günlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor.
Atatürk ve onun silah
arkadaşlarının başarıları her zaman yolumuza ışık tutmalı. Eğer bizler
değerlerimizi unutursak, görevlerimizi yapamamış oluruz. Bu ülkede hepimiz
emanetçiyiz. Gelecek kuşaklara temiz toplum, onurlu insanlar bırakmalıyız.
Atatürk ilke ve inkilaplarına sahip çıkacak nesillere ülkeyi emanet etmeliyiz.
Bu eserin ortaya konulmasında emeği olan, 15 yıl Buca'ya hizmet veren eski
Belediye Başkanı Cemil Şeboy’a da teşekkür ediyorum” dedi. Kocaoğlu'nun
konuşması sırasında projenin statik hesaplamaları ve tasarımını yaptığını iddia
eden Prof. Dr. Hikmet Aydın, açılış sırasında kendi adının okunmaması üzerine
protokolde bulunanlara tepki gösterdi.