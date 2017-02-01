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Ekonomi

Türkiye'nin en büyük market zinciri hisse satışına hazırlanıyor

A101'de hisse satışı planlandığı ve bu yıl içinde sürecin tamamlanabileceği iddia edildi

01 Şubat 2017 16:04

Türkiye'nin en büyük market zinciri A101'in çoğunluk ortağı Turgut Aydın Holding'in şirkette hisse satışı için yetki verdiği iddia edildi.

Bloomberg News'e konuşan kaynaklara göre, şu anda Turgut Aydın şirketin yüzde 80 hissesine sahip, geri kalan yüzde 20'lik pay ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) elinde. Kaynaklara göre, daha önce FETÖ ile ilişkili olduğu iddia edilen ancak ismi açıklanmayan işadamlarına ait olan hisseler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF'ye devredildi.

Satışın Turgut Aydın'ın yanı sıra TMSF hisselerini de kapsayabileceğini belirten kaynaklar, aralarında özel sermaye fonlarının da bulunduğu yatırımcıların şirketle ilgilendiğini ve satışın bu yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

2008 yılında Zapsu ailesi başta olmak üzere bir grup yatırımcının girişimiyle kurulan A101 ülke çapında sahip olduğu 6.500 mağazayla Türkiye'nin en büyük marketi durumunda.

2013 yılında şirketin yüzde 35 hissesinin Capital Group International'a satılması düşünülmüş, ancak fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine satış gerçekleşmemişti. O dönem şirketin değeri 900 milyon lira olarak hesaplanmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul'da "FETÖ darbe girişimi soruşturması" kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla A101 markasıyla faaliyet gösteren Yeni Mağazacılık'a operasyon düzenlenmiş, Turgut Aydın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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