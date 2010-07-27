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Ekonomi

Türkiye'nin en büyük kültür merkezi inşa ediliyor

Küçükçekmece'de Türkiye'nin en büyük kültür merkezi inşa edilecek.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- Küçükçükmece'de projelendirilen ''Avrasya Gösteri Merkezi''nde; teraslı 30 bin kişilik bir amfi tiyatro, 1300 metrekare spor salonu, 250 kişilik konferans salonu ve 600 araç kapasiteli bir otopark yer alacak.


NTV'de yer alan habere göre, 700 metrekarelik sahnesi ile tiyatro, konser, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler için büyük avantaj sağlayacak merkez, Roma dönemi yapılarının etkileyici eserlerinden biri olan Efes Celsus Kütüphanesi'nden (MS 106) esinlenerek projelendirildi.       


Halkalı Merkez Mahallesi'ne inşa edilecek olan merkez için Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay şunları söyledi:


''İstanbullular ve Küçükçekmeceliler, ihtiyaç duyduğu kültür ve sanat faaliyetlerini bu gösteri merkezinde karşılayacaktır. Ayrıca bu merkez, uluslararası sanatçılar ve şov gruplarının sanatsal faaliyetlerini kalabalık kitlelere rahatlıkla ulaştırabilecekleri bir alan olacaktır.''

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