-TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HİPODROMU KAPILARINI 2 EYLÜL'DE AÇIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 31.08.2010 - Türkiye'nin en büyük hipodromu özelliğine sahip Diyarbakır Hipodromu, 2 Eylül'de kapılarını at yarışlarına açacak. Türkiye'nin 8. hipodromu olan ve daha önce mera olan bin 500 dönüm alan üzerinde yapımı tamamlanan, bin 600 metre uzunluğunda kum pisti ile 2 bin kişilik tribüne sahip, Çınar ilçesine 6, Diyarbakır kent merkezine ise 26 kilometre uzaklıktaki Beşpınar Köyü'nde kurulu Diyarbakır Hipodromu, 2 Eylül perşembe günü düzenlenecek törenle kapılarını yarışseverlere açacak. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, 10 yarış günü olacak Diyarbakır yarış sezonunda, Arap ve İngiliz atları 35'er koşuda start alacak. Açılış gününde Diyarbakır Vali Koşusu'nun yapılacağı yarış sezonu içerisinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu, 4 Kasım Perşembe günü düzenlenecek. Diyarbakır yarış sezonu, 11 Kasım Perşembe günü sona erecek. Türkiye Jokey Kulübü'nce düzenlenen ''At, At Sevgisi ve At Yarışı'' konulu resim yarışmasının altıncı sergisi de 2 Eylül'de Diyarbakır Dağkapı Burcu Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergide, dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen 43 eser, Diyarbakırlı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Açılışa Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in de katılacağı belirtildi. Geçen yıl yarışlara açılan hipodromda, 10 yarış gününde toplam 75 koşu gerçekleştirilmişti.