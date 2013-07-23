Türkiye'nin en büyük firması 40 milyar liralık net üretimle TÜPRAŞ oldu

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2012 yılı araştırmasına göre, Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş olurken, Tüpraş’ı, 8 milyar 164 milyon TL ile Ford Otomotiv, 7 milyar 529 milyon TL ile Oyak Renault izledi. 500 şirketin üretimden satışı yüzde 9,2 artışla 354 milyar liraya ulaşırken, 2012'de kar eden şirket sayısı 380'den 437'ye yükseldi.

Kar yüzde 6,3 arttı

İSO 500 şirketlerinin karı, geçen yıla göre yüzde 6,3 artarak 24 milyar 192 milyon liraya yükseldi. İSO 500'deki şirketler 2011'de 3 milyar 854 milyon lira zarar yazarken, 2012’de bu rakam 2 milyar 713 milyon liraya indi. 2012'de en fazla istihdam artışını elektrik, gıda ve diğer imalat sanayi sağladı

İSO 500'deki şirketler arasında 2009'da 153 olan yabancı sermaye ortaklı kuruluş sayısı 2012'de 138'e düştü.

İlk 10'a Koç imzası

İSO 500 2012 listesinde ilk 10'da yer alan 5 şirket Koç grubunun oldu.

“Türkiye’nin en büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde ilk 20’de yer alan şirketler şöyle:

2012 2011 Şirket Adı

1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Kocaeli)

2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (İstanbul)

3 3 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (İstanbul)

4 6 Arçelik A.Ş. (İstanbul)

5 4 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğÜ (Kamu)

6 5 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (İstanbul)

7 8 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İskenderun)

8 7 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Ereğli/Karadeniz)

9 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (İstanbul)

10 10 Aygaz A.Ş. (İstanbul)

11 12 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (Ege Bölgesi)

12 14 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (İstanbul)

13 11 Mercedes-Benz T.A.Ş. (İstanbul)

14 13 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ( İstanbul)

15 16 Türkiye Kömür İşletmeleri KurumU (Kamu)

16 21 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Kamu)

17 18 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. (İstanbul)

18 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul)

19 - Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul)

20 27 İpragaz A.Ş. (İstanbul)