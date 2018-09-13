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Ekonomi

Türkiye'nin en büyük fabrikaları arasında yer alıyordu; borçları nedeniyle üretim durdu

Seramik fabrikasında yaklaşık 1000 işçi çalışıyordu

13 Eylül 2018 20:04

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan, borç nedeniyle doğal gaz ve elektriği kesilen Yıldızlar SSS Holding A.Ş.'ye ait, yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki seramik fabrikasında, üretim durdu

Kurşunlu'da, 2011 yılında faaliyete başlanılan Yıldızlar Holding bünyesindeki seramik fabrikasında işçiler, ekonomik nedenlerle ücretsiz izne gönderildi. Fabrikanın borç nedeniyle elektrik ve doğal gazı, geçen pazartesi günü kesildi. Türkiye'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan, 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada 1000'e yakın işçi çalışıyordu. Fabrikanın faaliyetiyle ilgili belirsizlik sürerken, işçilerin bir kısmının işten çıkarabileceği öğrenildi.  (DHA)

 

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