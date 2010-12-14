-TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MAMAK'TA ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Nata Grup'un Ankara'da inşa ettiği Nata Vega Alışveriş Merkezi (AVM), 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük AVM'si olmasıyla birlikte, Mamak çöplüğünün yanı başında inşa edilmesiyle de dikkati çekiyor. Nata Grup Gayrimenkul Proje Geliştirme Uzmanı Gül Şenol, yaptığı açıklamada, sürekli batıya gelişen Ankara'da merkeze yakın yer kalmadığını belirterek, bundan dolayı merkeze hem yakın hem de gelişmeye müsait yatırım bölgesi olarak Çankaya ile Mamak'ın kesiştiği bölgeyi seçtiklerini söyledi. Çöplükle özdeşleşen Mamak algısının ancak çok büyük bir yatırımla kırılabileceğinin farkında olduklarını aktaran Şenol, şu bilgileri verdi: ''Bu aks, şehrin genişlemeye en müsait yeri olmasına rağmen sürekli çöplükle anılıyordu. Bunun için IKEA gibi güçlü bir marka da projeye dahil edildi. 1 Haziran'da temeli atılarak 500 bin metrekareye yaklaşan kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük AVM'sinin inşasına başlandı. Dört etaptan oluşan projenin, birinci etabını Metro Grossmarket oluşturmakta. Planlamaya göre, içinde İKEA'nın da olduğu ikinci etap haziran 2011'de, üçüncü etaptaki AVM'ler Eylül 2011'de, dördüncü etapta yer alan konutların ise 2012'de tamamlanacak.'' -HEDEF ORTA ASYA SOSYETESİ- Projeyi daha cazip kılmak için konsept çalışmalara da yer verdiklerini belirten Şenol, şunları kaydetti: ''Konseptlerden biri, 360 derecelik akvaryum içinde bir restoran. Bu restorana asansörle inilecek. Akvaryum Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın ise ikinci büyüğü olacak. Ayrıca tam olarak kesinleşmemekle birlikte 365 gün kayak yapılabilecek bir pist düşünüyoruz. Kesinleşmesi için yurt dışındaki firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor.'' Şenol, kendilerini sadece Ankara'nın değil, İç Anadolu Bölgesinin alışveriş merkezi olarak gördüklerini ifade ederek, ''IKEA'nın şehirlerarası çekiminden faydalanmanın yanında, dünyaca ünlü bazı markaları da ilk kez Türkiye'ye getirerek cazibemizi artıracağız. Tüm bunlarla Nata Vega AVM sadece ülkemizin değil, Orta Asya ve Orta Doğu'nun da alışveriş merkezi olacak. Zaten şimdiden kendimize Türk Cumhuriyetlerindeki A plus tüketicileri hedef seçtik'' diye konuştu. -ANKARALILAR İSTANBULLULARDAN FARKLI- Ankara'nın kişi başına düşen AVM metrekaresiyle Türkiye'de ilk sırada yer aldığını dile getiren Şenol, şu bilgileri verdi: ''Ankara'da bin kişiye 215 metrekare AVM düşerken, bu İstanbul'da 201 metrekare. Buna rağmen Ankara hala kişi başına düşen AVM metrekaresinde Avrupa ortalamasının altında. Bunun dışında zaten tüketici eğilimleri üzerine yapılan araştırmalar Ankaralıların AVM'leri sadece alışveriş olarak görmediğini bize gösteriyor. Ankara'da pazar günleri ailece AVM gezmesine çıkanlar var. İstanbul'da insanlar sadece alışveriş için AVM'ye giderken, Ankara'da AVM'ler alışverişin yanında sosyal bir faaliyet olarak görülüyor.'' -DEZAVANTAJ AVANTAJA DÖNÜŞECEK- Projenin Mamak Çöplüğünün yanında uygulanmasının tedirginliklerini yaşamadıklarını ifade eden Şenol, çöplüğün kendileri için dezavantaj olmayıp aksine avantaj olduğunu söyledi. AVM'nin ısıtılmasında ve soğutulmasında çöplükten çıkacak metan gazını kullanacaklarını vurgulayan Şenol, ''Biz bu gazı AVM'nin ısıtılmasında kullanıp soğutarak çöplüğe geri gönderiyoruz. Böylece onların soğutma, bizim ise ısıtma masrafımız ortadan kalkacak. Yüzde 80'i ıslah edilen çöplükte, bugün artık seralarda organik besinler üretiliyor. Önümüzdeki yıl ise koku tamamen sıfır seviyesine indirilecek olup bununla ilgili her türlü çalışma süratle devam etmekte.''