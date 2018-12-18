Türkiye'nin en büyük 500 şirketi belirlendi

Capital dergisi Türkiye'nin en büyük 500 şirketi araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin en fazla ciro yapan şirketi yine TÜPRAŞ oldu.

Capital dergisi tarafından Vodafone’un ana sponsorluğunda bu yıl 21'inci kez , “Capital500-Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” düzenlendi. Sonuçlar İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.

Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” olurken, “Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler” Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

Araştırmada “En Çok Kar Eden Şirketler” Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat oldu. “İhracatını En Fazla Artıran Şirketler” kategorisinde ise Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.

En çok ihracat yapan şirketler

Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik'in “En Çok İhracat Yapan Şirketler” olduğu araştırmaya göre, “Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler” Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm olarak belirlendi. “En Fazla Çalışanı Olan Şirketler” kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

Onur ödülü Eczacıbaşı'na

Bu yılki araştırmada Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Onur Ödülü”ne layık görülürken, Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü'nü ise DenizBank aldı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, ödüllerin sahiplerine ulaşmasına destek verdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Dijitalleşme ile hayatların değiştiğini ve Vodafone olarak bu yeni dünyayı çok heyecan verici bulduklarını belirten Deegan, şunları kaydetti:

“Vodafone olarak, dijitalleşme yarışında işletmelerin ‘yarının kazananları' arasında yerlerini alabilmeleri için çalışıyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tüm ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında yer alıyoruz.