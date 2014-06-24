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Ekonomi

Türkiye'nin en büyüğü yine TÜPRAŞ

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı

24 Haziran 2014 14:21

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu' listesinde ilk sırayı yine TÜPRAŞ alırken, Ford Otomotiv ikinci, Elektrik Üretim AŞ. ise üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Buna göre listenin ilk sırasında geçen sene olduğu gibi yine Tüpraş yer aldı. 

Tüpraş 39.7 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Ford Otomotiv 9.7 milyar TL ile ikinci, Elektrik Üretim A.Ş de 9.2 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. 

Oyak Renault 8.6 milyar TL ile dördüncü olurken, ilk 10'da yer alan diğer firmalar ise şöyle sıralandı: 

Arçelik 7.7 milyar TL 
Tofaş 5.8 milyar TL 
İÇDAŞ Çelik 5.6 milyar TL 
Ereğli Demir Çelik 5.2 milyar TL 
İskenderin Demir Çelik 5.1 milyar TL 
Aygaz 5 milyar TL

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